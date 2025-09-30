Chuyên gia đóng góp ý kiến về chính sách thu hút bác sĩ làm việc tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Sáng 30/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), tổ chức hội thảo khoa học phản biện Nghị quyết ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Tham dự hội thảo có các thành viên Hội đồng khoa học phản biện, lãnh đạo Sở Y tế, chuyên gia Liên hiệp hội cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết do Sở Y tế soạn thảo nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Nghị quyết nhằm thu hút các bác sĩ có chuyên môn cao, bác sĩ giỏi về làm việc tại các cơ sở y tế công lập, góp phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc ban hành Nghị quyết chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030 là cần thiết.

Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn các chính sách thu hút bác sĩ, nhất là bác sĩ có trình độ cao về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Trong đó, cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ, tăng mức hỗ trợ hàng tháng để tạo động lực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao này.

Bên cạnh đó, cần xem xét sắp xếp vị trí việc làm phù hợp khi thu hút được bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; tạo điều kiện để các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ trẻ được học tập nâng cao trình độ và phát triển sự nghiệp.

Ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học phản biện và các chuyên gia tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Nghị quyết.

