Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ở xã Như Xuân

Thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số (CĐS) trong các cơ quan Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy xã Như Xuân đã chủ động cụ thể hóa bằng lộ trình triển khai rõ ràng, sát thực tiễn. Từ đổi mới phương thức lãnh đạo, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc đến số hóa dữ liệu và từng bước ứng dụng công nghệ mới, CĐS đang trở thành động lực quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn.

Cán bộ, công chức xã Như Xuân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc trên môi trường số hóa.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Như Xuân Nguyễn Văn Dũng, cho biết: "Ngay sau khi các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch triển khai với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”. Địa phương lựa chọn những nội dung có khả năng tạo chuyển biến ngay trong thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho kết quả CĐS".

Một trong những nội dung được triển khai sớm là chuẩn hóa quy trình xử lý công việc trên môi trường điện tử. Các văn bản không mật được thực hiện theo quy trình tiếp nhận, xử lý, ký số và lưu trữ điện tử. Việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo được thực hiện trên các nền tảng số dùng chung, giúp lãnh đạo cấp ủy nắm bắt công việc thường xuyên, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nếu như trước đây, nhiều loại hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều khâu, mất thời gian sao chụp, lưu trữ thì nay phần lớn các quy trình đã được thực hiện trên môi trường số. Cách làm này không chỉ giảm chi phí hành chính mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng kiểm soát tiến độ xử lý công việc.

Để tạo nền tảng cho quá trình CĐS, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp mạng nội bộ, bổ sung trang thiết bị phục vụ chuyên môn và triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng bảo đảm yêu cầu an toàn, bảo mật. Chữ ký số được đưa vào sử dụng trong giải quyết công việc hằng ngày, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử trong các cơ quan Đảng.

Để cán bộ, công chức tiếp cận công việc trên môi trường số, Đảng ủy xã Như Xuân triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với nhiều hình thức linh hoạt. Những cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng phần mềm chuyên ngành; các nội dung về kỹ năng số được lồng ghép vào sinh hoạt chuyên đề, hội nghị giao ban và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Đảng ủy xã xác định số hóa hồ sơ, tài liệu là nhiệm vụ nền tảng của quá trình CĐS. Các ban tham mưu, giúp việc tiến hành rà soát, phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ để số hóa theo từng lĩnh vực công tác. Hồ sơ tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận được cập nhật theo quy chuẩn thống nhất, bảo đảm thuận lợi trong tra cứu và khai thác.

Việc xây dựng kho dữ liệu số đang tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động tham mưu của các cơ quan Đảng. Thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm hồ sơ giấy, cán bộ có thể tiếp cận nhanh các thông tin cần thiết, phục vụ hiệu quả công tác tổng hợp, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Như Xuân, cho biết: "Hiệu quả lớn nhất mà CĐS mang lại là thay đổi cách thức vận hành của các cơ quan Đảng. Khi dữ liệu được số hóa và cập nhật thường xuyên, việc tra cứu văn bản, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo hay chuẩn bị nội dung tham mưu cho cấp ủy được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn. Việc ứng dụng các nền tảng số đã tăng cường khả năng kết nối, phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin và nâng cao hiệu quả xử lý công việc".

Cùng với việc khai thác các phần mềm chuyên ngành, đội ngũ cán bộ của xã đang từng bước tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ. AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản, tổng hợp dữ liệu, xây dựng đề cương báo cáo, gợi ý nội dung tuyên truyền và chuẩn hóa thể thức văn bản. Việc ứng dụng AI bước đầu giúp cán bộ giảm đáng kể thời gian xử lý các công việc mang tính kỹ thuật, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho công tác nghiên cứu, tham mưu và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở.

Một điểm nhấn khác trong quá trình CĐS là việc đưa các hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên lên môi trường số. Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai phục vụ sinh hoạt chi bộ, cập nhật thông tin, trao đổi nghiệp vụ và quản lý đảng viên. Trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, việc chuẩn hóa dữ liệu giúp quản lý tập trung hồ sơ, tài liệu, tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, đối chiếu và khai thác thông tin. Đảng ủy xã Như Xuân cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu và kiểm soát việc khai thác thông tin theo đúng quy định.

Từ những bước triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, CĐS trong các cơ quan Đảng ở xã Như Xuân đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị trên nền tảng dữ liệu số. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy mà còn là tiền đề quan trọng để xây dựng tổ chức đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu