Chuyển đổi số tạo động lực phát triển tài chính toàn diện

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trong hoạt động của ngành ngân hàng, góp phần thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Bám sát định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Agribank - Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Đồng thời, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển kinh tế số trên địa bàn.

Nhân viên Agribank Tĩnh Gia - Nam Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng số của người dân ngày càng tăng. Nếu như trước đây, phần lớn các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm hay tra cứu thông tin tài khoản đều được thực hiện trực tiếp tại quầy thì hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, khách hàng có thể thực hiện gần như toàn bộ các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần thay đổi thói quen thanh toán của người dân theo hướng văn minh, hiện đại. Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, Agribank Nam Thanh Hóa không ngừng đầu tư hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích ngân hàng điện tử.

Một trong những sản phẩm đang được đông đảo khách hàng lựa chọn là ứng dụng Agribank Plus. Với nhiều tính năng được tích hợp trên cùng một nền tảng, ứng dụng cho phép khách hàng thực hiện nhanh chóng các giao dịch như chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, thanh toán tiền điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, nộp thuế, mua sắm trực tuyến, gửi tiết kiệm trực tuyến và nhiều tiện ích khác.

Là một trong những khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, chị Nguyễn Thùy Dung, phường Tĩnh Gia, cho biết: “Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Agribank Plus khá đơn giản, thao tác thuận tiện, giúp tôi chủ động thực hiện các giao dịch ngay trên điện thoại mà không phải đến ngân hàng. Đặc biệt, việc chuyển khoản, thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian".

Không chỉ chú trọng phát triển các sản phẩm ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân, Agribank - Chi nhánh Nam Thanh Hóa còn tích cực mở rộng các giải pháp thanh toán điện tử đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Hình thức thanh toán bằng mã QR được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ sở kinh doanh, cửa hàng, siêu thị... Qua đó, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Song song với việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ số, ngân hàng cũng đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động (CDM) được đưa vào vận hành giúp khách hàng có thể gửi tiền mặt trực tiếp vào tài khoản, chuyển khoản hoặc thực hiện nhiều giao dịch khác bất cứ thời điểm nào trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm áp lực cho các quầy giao dịch truyền thống và đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp định danh điện tử VNeID để chuẩn hóa dữ liệu khách hàng theo quy định. Việc đồng bộ dữ liệu không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý thông tin mà còn góp phần tăng cường tính bảo mật, hạn chế các rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Tính đến đầu tháng 7/2026 Agribank - Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã có hơn 260.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch tự động đạt 96,8%.

Theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa: “Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đưa các tiện ích ngân hàng hiện đại và các gói sản phẩm số đến gần hơn với khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện. Cùng với đó, chi nhánh sẽ tiếp tục tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng cường bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số an toàn, hiệu quả, phòng ngừa các hình thức lừa đảo, gian lận trên không gian mạng.

Thực tế cho thấy, cùng với những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại, nguy cơ tội phạm công nghệ cao, các hình thức lừa đảo qua mạng cũng ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài việc đầu tư công nghệ, Agribank - Chi nhánh Nam Thanh Hóa cũng thường xuyên khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, mật khẩu cho người khác, chủ động cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới để phòng tránh.

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp Agribank – Chi nhánh Nam Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để chi nhánh tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính số, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Khánh Phương