Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học

Xác định chuyển đổi số (CĐS) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, cùng với những chuyển biến trong công tác quản lý giáo dục, nền nếp, kỷ cương trong trường học, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung CĐS, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học trong các nhà trường.

Cô và trò Trường Mầm non Hoằng Đồng với bài giảng trên màn hình tương tác thông minh giúp các em lớp 5 tuổi A hào hứng học tập.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Hoằng Hóa tiếp tục quan tâm lĩnh vực giáo dục, bảo đảm việc triển khai CĐS được duy trì liên tục, hiệu quả. Toàn xã có 21 trường học, tổng số 8.853 học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư khá đồng bộ, 100% điểm trường có kết nối internet, các lớp được trang bị máy chiếu, tivi thông minh, máy tính phục vụ công tác giảng dạy. Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS giáo dục như: hệ thống học liệu số, hướng dẫn thực hành tạo video, xây dựng đề kiểm tra, bài luyện tập dạng trắc nghiệm theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao bài trực tuyến và thống kê kết quả học tập chi tiết, giúp giáo viên theo sát tiến trình học tập của học sinh.

Thầy giáo Lê Đình Trung, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hoằng Hà, cho biết: Hiện, toàn trường có 441 học sinh, 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 18 phòng học. Nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống mạng internet phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học. Trường đã “phủ” internet tốc độ cao đến các phòng máy và các phòng làm việc, đội ngũ giáo viên sử dụng hiệu quả trang thiết bị (máy chiếu, ti vi), chất lượng bài giảng ngày càng được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mọi hoạt động quản lý và giảng dạy. Dữ liệu về cán bộ, giáo viên, học sinh và các hoạt động chuyên môn được cập nhật định kỳ, bảo đảm chính xác, giúp rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo và theo dõi tiến độ; duy trì sử dụng giáo án điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử và chữ ký số trong xử lý văn bản... CĐS còn được nhà trường lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ, các tổ, nhóm chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu bài giảng hay, chia sẻ cách khai thác học liệu số hiệu quả; xây dựng kho học liệu dùng chung; chủ động giao nhiệm vụ học tập qua các nền tảng trực tuyến; bài giảng được trình chiếu hoặc gửi trực tiếp đến học sinh trên hệ thống. Thông qua phần mềm, giáo viên theo dõi được tiến độ, chất lượng làm bài tập của từng học sinh, kịp thời điều chỉnh cách thức giảng dạy phù hợp. Giáo viên thường xuyên được đi tập huấn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các phần mềm thông dụng, các thông tin thông báo gửi đến, đi thuận lợi, nhanh chóng...

Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM, coi đây là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đổi mới phương pháp dạy học để phát triển năng lực, tư duy sáng tạo cho học sinh. Đồng thời, chỉ đạo lồng ghép giáo dục STEM trong các môn học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thành lập câu lạc bộ và khuyến khích học sinh tích cực tham gia các cuộc thi. Nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hình thành cho học sinh năng lực cần thiết trong thời đại CĐS.

Cô và trò Trường TH&THCS Hoằng Hà trong một tiết học Toán sử dụng màn hình tương tác thông minh.

Cô giáo Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Đồng, cho biết: CĐS trong giáo dục đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ. Tại Trường Mầm non Hoằng Đồng, việc ứng dụng công nghệ số giúp tối ưu hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Hiện nay, 100% giáo viên có máy tính cá nhân phục vụ công việc và soạn giảng trên phần mềm; gần 100% giáo viên có kỹ năng thiết kế các bài giảng trên phần mềm và làm các “phóng sự” dưới dạng video. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường kết nối giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh...

Đẩy mạnh CĐS đã giúp xã Hoằng Hóa nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Kết thúc học kỳ I năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình ở bậc tiểu học đạt trên 99%; bậc THCS có trên 88% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; không có học sinh bỏ học giữa chừng... Công tác phổ cập giáo dục các bậc học được duy trì vững chắc, các trường giữ vững nền nếp dạy học, kỷ cương trường lớp. Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo tiền đề cho các trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai CĐS giáo dục ở xã Hoằng Hóa vẫn còn gặp khó khăn về điều kiện thiết bị học tập của học sinh chưa đồng đều, chất lượng đường truyền internet chưa ổn định, một bộ phận giáo viên lớn tuổi còn lúng túng khi sử dụng phần mềm mới, còn thiếu giáo viên có trình độ về công nghệ thông tin, thiếu kinh phí đầu tư...

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS của ngành giáo dục tỉnh đã và đang làm thay đổi phương pháp quản lý cũng như dạy học từ truyền thống sang phương pháp dạy học hiện đại, giúp giáo viên và học sinh phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo. Từ đó giáo viên nâng cao năng lực, học sinh hứng thú tiếp thu bài học, tạo được niềm vui khi đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Bài và ảnh: Bảo Thanh