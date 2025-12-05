Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp du lịch

Những thay đổi về nhu cầu dịch vụ trực tuyến, trải nghiệm thân thiện môi trường và mô hình du lịch trách nhiệm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp của tỉnh trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh Thanh Hóa là điểm đến xanh - an toàn - hiện đại.

Các khu nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng ở Pù Luông tập trung phát triển theo hướng chuyển đổi xanh, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường.

Thanh Hóa đã vươn lên là một trong những địa phương trong tốp đầu cả nước về lượng khách. Cùng với tăng trưởng về lượng khách, nhu cầu của du khách cũng thay đổi theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, dịch vụ thông minh và môi trường du lịch thân thiện - trách nhiệm hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp du lịch trong tỉnh phải chuyển mình nhanh chóng trong công cuộc chuyển đổi số. Đến nay, hệ thống khách sạn 4 - 5 sao trên địa bàn tỉnh đã áp dụng một số phần mềm như Staff app & Esign để quét căn cước công dân, HMS quản lý lưu trú và phòng nghỉ, tích hợp đặt phòng online và tự động hóa check-in... nhằm gia tăng trải nghiệm, tiện ích cho du khách. Cùng với đó, cung cấp hóa đơn điện tử, menu số, đặt bàn online nhằm tối ưu quy trình phục vụ và giảm đáng kể lượng giấy sử dụng mỗi năm.

Trong khi đó, các khu du lịch sinh thái cộng đồng của tỉnh đang tập trung phát triển theo hướng song hành chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đến nay, tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống tại Pù Luông, bản Mạ, bản Bút, bản Năng Cát, suối cá Cẩm Lương... đều chấp nhận thanh toán không tiền mặt, đặt dịch vụ qua nền tảng số, hạn chế đồ nhựa dùng một lần và tăng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tạo ấn tượng với khách quốc tế - nhóm du khách đặc biệt quan tâm tới yếu tố bền vững. Còn tại một số điểm du lịch văn hóa như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ đã áp dụng thuyết minh bằng audio guide, bản đồ số và trải nghiệm thực tế ảo VR giúp du khách tiếp cận di sản theo cách sinh động hơn, phù hợp xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh đang được ưa chuộng.

Theo Giám đốc Kinh doanh Công ty VNplus Travel (phường Hạc Thành) Nguyễn Hà Phương, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp mở rộng đáng kể thị trường, kể cả trong mùa thấp điểm.

“Trước đây, doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào khách đoàn truyền thống, song từ khi đầu tư vào nền tảng quảng bá, hệ thống booking trực tuyến và chăm sóc khách hàng, lượng khách lẻ của chúng tôi tăng từ 15 - 20% mỗi quý. Trong khi đó, du khách hiện tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ gần như hoàn toàn qua thiết bị số. Vì vậy, doanh nghiệp bắt kịp chuyển đổi số sẽ có cơ hội tiếp cận khách rộng hơn, giữ chân khách lâu hơn. Nhưng quan trọng hơn, chuyển đổi số giúp chúng tôi hiểu nhu cầu khách hơn, từ đó thiết kế sản phẩm và dịch vụ phù hợp”, bà Phương cho biết.

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thông qua các dự án đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và khuyến khích mô hình kinh doanh bền vững. Một số ứng dụng du lịch thông minh của tỉnh như bản đồ du lịch số, hệ thống thông tin điểm đến,

website du lịch đã được nâng cấp, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và đóng góp phản hồi kịp thời. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, định hướng phát triển sản phẩm du lịch xanh cho doanh nghiệp ở các khu du lịch sinh thái cộng đồng.

Chủ tịch Liên Chi hội du lịch xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng, "Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bởi thị trường lớn, sản phẩm đa dạng và tốc độ đầu tư hạ tầng nhanh. Tuy nhiên, thách thức nằm ở năng lực chuyển đổi của doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong hệ sinh thái du lịch. Nếu doanh nghiệp được hỗ trợ về đào tạo, tiếp cận công nghệ, vốn ưu đãi và có mô hình mẫu để học tập, tiến trình chuyển đổi sẽ diễn ra nhanh hơn. Trong giai đoạn tới, tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, thông minh, lấy doanh nghiệp và cộng đồng làm trung tâm. Đây không chỉ là xu hướng mà còn là chìa khóa giúp du lịch Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng khách chất lượng cao và phát triển ổn định trong tương lai".

Cho đến nay, nhiều doanh nghiệp du lịch trong tỉnh còn gặp khó khăn khi triển khai chuyển đổi số do hạn chế về nhân lực công nghệ, chi phí đầu tư ban đầu cao hoặc chưa thực sự quan tâm đến lợi ích mang tính bền vững. Một số cơ sở lưu trú từ 1 - 3 sao chưa đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và các ứng dụng du lịch thông minh. Bên cạnh đó, việc tiếp cận mô hình du lịch xanh của doanh nghiệp ở một số điểm đến đôi khi còn mang tính hình thức, chưa hình thành được quy trình cụ thể, dẫn đến hiệu quả chưa rõ rệt.

Thực tế, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu thích ứng, mà đang trở thành động lực, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch. Khi tư duy quản trị thay đổi, mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch được tối ưu và giá trị bền vững của du lịch xanh được đặt ở vị trí trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc để du lịch Thanh Hóa phát triển chất lượng, bền vững hơn. Và, sự đồng hành của các cấp, ngành sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp du lịch có thêm cơ hội, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Lê Anh