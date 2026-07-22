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Chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/7, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa và UBND xã Tân Thành tổ chức chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiều 22/7, Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa và UBND xã Tân Thành tổ chức chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tại chương trình, hơn 100 đại biểu là cán bộ UBND xã, cán bộ thôn, bản, đoàn viên thanh niên và Nhân dân đã được đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội quy định việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện (gọi là vụ án dân sự công ích); tuyên truyền, phổ biến về Luật Hôn nhân và gia đình...

Chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn trao quà tri ân các thương binh, người có công, gia đình liệt sĩ.

Chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 13 suất quà tri ân các thương binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ; trao 12 suất quà cho 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; trao biển tượng trưng công trình thanh niên “Tuyến đường năng lượng mặt trời” và tặng 7 bộ máy tính cho 7 thôn sau sáp nhập của xã Tân Thành.

Chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Tổ chức trao biển tượng trưng công trình thanh niên “Tuyến đường năng lượng mặt trời” cho xã Tân Thành.

Chương trình thiện nguyện hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Tổ chức trao 7 bộ máy tính tặng 7 thôn của xã Tân Thành.

Nguồn kinh phí cho hoạt động lần này là 125 triệu đồng, do tập thể cán bộ, công nhân viên chức Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh quyên góp, ủng hộ.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Chương trình #Thương binh #Thiện nguyện #Nhân dân #Kỷ niệm #Tuyên truyền #hướng tới #viện kiểm sát #Đoàn thanh niên #Đoàn viên thanh niên

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