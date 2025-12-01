Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia giảm giá tới 100% bắt đầu từ hôm nay

Điểm nổi bật của Vietnam Grand Sale 2025 là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được phép áp dụng mức giảm giá lên tới 100% giá trị hàng hóa và dịch vụ trong suốt thời gian chương trình.

Phát động chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2025-Vietnam Grand Sale 2025”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2025-Vietnam Grand Sale 2025.” Đây là một trong những chương trình xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm, mang ý nghĩa quan trọng trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), nhấn mạnh rằng chương trình sẽ diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến ngày 18/1/2026 trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là một sự kiện thương mại thường niên mà còn là giải pháp trọng tâm của ngành Công Thương nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khơi thông đầu ra cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận với các sản phẩm chất lượng cao với giá cả ưu đãi.

Điểm nổi bật của Vietnam Grand Sale 2025 là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được phép áp dụng mức giảm giá lên tới 100% giá trị hàng hóa và dịch vụ trong suốt thời gian chương trình. Điều này khác biệt hoàn toàn so với quy định thông thường khi mức giảm giá tối đa chỉ được phép là 50%. Đặc biệt, các doanh nghiệp không cần thông qua bất kỳ khâu xét duyệt nào từ cơ quan nhà nước để tham gia chương trình, giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực.

Tuy nhiên, ông Linh cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp tham gia chương trình cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện khuyến mại một cách minh bạch, trung thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Điều này nhằm xây dựng niềm tin và tạo nên một môi trường mua sắm lành mạnh, bền vững.

Grand Sale 2025 không chỉ là dịp để người tiêu dùng săn lùng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả ưu đãi, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, thúc đẩy doanh số và tăng cường kết nối với khách hàng. Chương trình cũng là một phần trong chiến lược hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và góp phần thu hút khách du lịch quốc tế thông qua các sự kiện mua sắm kết hợp với các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, chương trình được thiết kế để tận dụng “thời điểm vàng” của thị trường tiêu dùng vào dịp cuối năm, bao gồm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Các hoạt động khuyến mại sâu và đa dạng trong khuôn khổ chương trình sẽ góp phần giải phóng hàng tồn kho, tăng tốc vòng quay vốn và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đồng thời, người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ các sản phẩm chất lượng cao với mức giá phù hợp, từ đó nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu chương trình sẽ đạt được những kết quả ấn tượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế năm 2025. Để làm được điều này, các Sở Công Thương tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng để triển khai chương trình hiệu quả. Đồng thời, công tác quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng hàng hóa và phòng chống gian lận thương mại sẽ được tăng cường để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cũng kêu gọi các doanh nghiệp tích cực tham gia, triển khai các chương trình khuyến mại sáng tạo và thực chất. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh mà còn góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân./.

Theo Vietnam+