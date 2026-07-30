Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương III, khóa XIV ngày 29/7/2026.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn văn Chương trình số 32-Ctr/TW trong file đính kèm tại đây.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-bo-chinh-tri-thuc-hien-nghi-quyet-ve-xay-dung-xa-hoi-ky-cuong-an-toan-post1127092.vnp

Từ khóa:

#Bộ chính trị #Chương trình hành động #Trần Cẩm Tú #thực hiện nghị quyết #Kỷ cương #Thường trực ban bí thư #Ban chấp hành trung ương đảng #xây dựng #an toàn #xã hội

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026), chiều 29/7, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng...
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026), chiều 29/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh