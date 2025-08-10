Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào khu vực biên giới

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tuyến biên giới. Nghĩa cử cao đẹp đó đã tiếp thêm động lực để bà con ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tén Tằn giúp dân xây dựng nhà ở.

Chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đến thăm gia đình bà Lương Thị Hồm, dân tộc Thái ở bản Táo, xã Trung Lý. Trong ngôi nhà mới, bà Hồm không giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc. Bà chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà sàn xuống cấp đã bị hư hỏng. Do điều kiện gia đình hết sức khó khăn nên không đủ khả năng xây dựng lại. Được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng và sự giúp đỡ của anh em, dòng họ, đặc biệt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý và người dân trong bản hỗ trợ ngày công. Ước mơ được ở trong ngôi nhà mới giờ đã thành hiện thực. Đây là nguồn động lực để gia đình phấn đấu vươn lên thoát khỏi hộ nghèo”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: Trên địa bàn xã Trung Lý có 15 bản thì có tới 11 bản người Mông, với tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhiều bản như: Tà Cóm, Pa Búa, Cá Giáng cách trung tâm xã gần 50km, đường đi lại khó khăn khiến giá vật liệu xây dựng càng đội lên. Hầu hết các hộ được hỗ trợ xây nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU đa phần là gia đình khó khăn, không có khả năng chi trả thêm ngoài mức hỗ trợ 80 triệu đồng. Trước thực tế trên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp xuống bản, cùng dân san nền, gùi gạch, trộn vữa, dựng nhà để giảm chi phí cho các hộ gia đình.

Thượng tá Thịnh Văn Kiên, Trợ lý dân vận, Ban Chỉ huy BĐBP, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 22 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị biên phòng tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp, ủng hộ. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã ủng hộ 1,38 tỷ đồng để xây dựng nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, các đồn biên phòng đã huy động 1.710 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 2.650 ngày công hỗ trợ 726 hộ gia đình xây dựng nhà ở; hỗ trợ các gia đình vật liệu xây dựng trị giá 670 triệu đồng. Ngoài ra, BĐBP còn tích cực phối hợp với các cấp, các ngành huy động, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 24 nhà ở cho các gia đình quân nhân và người dân khó khăn về nhà ở tại các xã: Bát Mọt, Pù Nhi, Na Mèo.

Từ những việc làm hiệu quả, thiết thực của BĐBP đã góp phần giúp các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên tuyến biên giới vươn lên ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Khắc Công