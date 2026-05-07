Chung tay nâng cao nhận thức về bệnh Thalassemia

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống bệnh Thalassemia (8/5) năm 2026, chiều 7/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chung tay vì Thalassemia: Kết nối cộng đồng, nâng cao nhận thức” với sự tham gia của đông đảo cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Thalassemia đang điều trị tại bệnh viện, cùng các tổ chức, cá nhân đồng hành, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Dương Thị Thanh cho biết, Thalassemia là bệnh lý di truyền về máu khá phổ biến hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tương lai của người bệnh. Đối với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là trẻ nhỏ, hành trình điều trị là quá trình lâu dài với những đợt truyền máu định kỳ, điều trị thải sắt và theo dõi suốt đời. Không chỉ đối mặt với những khó khăn về sức khỏe, nhiều gia đình người bệnh còn chịu áp lực lớn về kinh tế và tinh thần. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh Thalassemia, nhất là vai trò của sàng lọc, chẩn đoán sớm và tư vấn tiền hôn nhân có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội.

Tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân Thalassemia đến khám và điều trị ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp phải điều trị thường xuyên, kéo dài. Điều này đòi hỏi sự đồng hành không chỉ của ngành y tế mà còn của toàn xã hội nhằm hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị ổn định.

Bên cạnh công tác chuyên môn, thời gian qua, Trung tâm Huyết học - Truyền máu cùng Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tích cực kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ chi phí điều trị, động viên tinh thần đã được triển khai, góp phần giúp người bệnh có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Hưởng ứng thông điệp Ngày Thalassemia thế giới năm 2026 “Hidden No More: Finding the Undiagnosed. Supporting the Unseen” (Không còn bị lãng quên: Phát hiện những trường hợp chưa được chẩn đoán - Đồng hành cùng những người âm thầm chống chọi với bệnh tật), chương trình không chỉ là dịp để chia sẻ kiến thức y khoa mà còn là cầu nối lan tỏa sự yêu thương, đồng cảm và trách nhiệm cộng đồng đối với người bệnh Thalassemia.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện người bệnh và gia đình đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều trị cũng như sự đồng hành, hỗ trợ từ đội ngũ y, bác sĩ và cộng đồng. Những câu chuyện xúc động tại chương trình đã nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của các đại biểu tham dự.

Nhân dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được các nhà hảo tâm, tổ chức đồng hành trao tặng tới bệnh nhân Thalassemia có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người bệnh yên tâm điều trị lâu dài.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục lan tỏa nhận thức đúng đắn về bệnh Thalassemia; đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong hoạt động sàng lọc, tư vấn di truyền và hỗ trợ người bệnh, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội.

Tô Hà