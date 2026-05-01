Đến với dân, nghe dân nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân

Với phương châm “đến với dân, nghe dân nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân”, xã Hậu Lộc không chỉ tháo gỡ thành công các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, mà còn ngăn ngừa từ sớm, từ xa những điểm nóng về khiếu tại, tố cáo (KNTC) ở cơ sở.

Người dân thôn Yên Thường, xã Hậu Lộc nhận tiền bồi thường GPMB dự án Cụm công nghiệp Thuần Lộc.

Trong câu chuyện GPMB, bài toán khó nhất là sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình. Thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam Quốc lộ 10, chính quyền xã Hậu Lộc đã chọn cách tiếp cận là coi trọng đối thoại, lấy quyền và lợi ích chính đáng của người dân làm “kim chỉ nam” để tháo gỡ nút thắt. Dự án có quy mô thu hồi 11,30ha đất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của 58 hộ dân. Ý thức được GPMB là lĩnh vực nhạy cảm do chạm đến quyền lợi sát sườn của người dân, xã Hậu Lộc đã vận dụng linh hoạt quy trình dân vận khéo, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền để “mở lòng dân”. Cán bộ, công chức được phân công trực tiếp xuống từng hộ gia đình để giải thích, phân tích về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng đô thị của địa phương. Kết quả bước đầu tương đối khả quan khi 39 hộ dân đã tự nguyện ký biên bản đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn 19 hộ dân còn nhiều băn khoăn, kiến nghị về đơn giá bồi thường đất bị thu hồi.

Với tinh thần đến với dân, nghe dân nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, ngày 19/4/2026, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ Dự án Khu dân cư phía Nam Quốc lộ 10. Cuộc gặp gỡ đã trở thành diễn đàn dân chủ, nơi chính quyền và người dân cùng ngồi lại trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại. Không né tránh, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc trực tiếp làm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Từng nội dung về giá đất, phương án bồi thường, căn cứ pháp lý, quy trình thực hiện được trình bày cụ thể, minh bạch, dễ hiểu, giúp người dân nắm rõ và yên tâm nhường đất phục vụ dự án.

Tương tự, công tác GPMB tại Cụm công nghiệp Thuần Lộc cũng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Với quy mô thu hồi 23,83ha đất nông nghiệp của 219 hộ dân tại các thôn Linh Anh, Lam Thôn và Yên Thường, xã Hậu Lộc đang dồn lực để bàn giao “mặt bằng sạch” đúng hạn cho chủ đầu tư vào cuối tháng 6/2026. Xác định tuyên truyền, vận động và đối thoại với dân là “chìa khóa” mở nút thắt trong công tác GPMB dự án, chính quyền xã đã thành lập tổ công tác trực tiếp đến từng thôn, từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích chính sách, quyền lợi của người dân được thụ hưởng khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể để tìm tiếng nói chung giữa chính quyền với người dân bị thu hồi đất. Gia đình bà Lê Thị Dân, thôn Yên Thường bị thu hồi 3 sào ruộng phục vụ Dự án Cụm công nghiệp Thuần Lộc, chia sẻ: “Được cán bộ xã tuyên truyền về trách nhiệm của người dân khi Nhà nước thu hồi đất cũng như giải đáp những quyền lợi liên quan, tôi đã đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương và nhận tiền bồi thường. Tôi cũng hiểu, khi cụm công nghiệp hình thành, con em trong thôn sẽ có việc làm, quê hương sẽ phát triển hơn”.

Năm 2026, xã Hậu Lộc có 7 dự án được triển khai, với khối lượng GPMB là 53,91ha, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trên địa bàn. Xác định, GPMB là “chìa khóa” mở đường cho phát triển kết cấu hạ tầng, tăng trưởng kinh tế địa phương, chính quyền xã đã chủ động nhận diện các “điểm nghẽn” để tìm phương án tháo gỡ hữu hiệu. Từ quan điểm ấy, xã đã vận dụng sáng tạo quy trình dân vận khéo để tạo sự đồng thuận của người dân trong GPMB các dự án. Cụ thể, chính quyền xã phối hợp với MTTQ, nhà đầu tư và các thôn có dự án đi qua ký cam kết tiến độ thực hiện trong năm 2026. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động kết hợp đối thoại trực tiếp với người dân có đất bị thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án. Kết quả, tính đến ngày 22/4/2026, xã Hậu Lộc đã chi trả bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng sạch các dự án cho chủ đầu tư được 17,55ha, đạt 43,5% kế hoạch.

Bên cạnh các buổi đối thoại với dân liên quan đến GPMB các dự án, xã Hậu Lộc còn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Với phương châm “nghe dân nói, làm dân tin”, chính quyền xã đã biến công tác tiếp công dân thành “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Bám sát tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC”, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc duy trì nghiêm túc lịch tiếp dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần. Đây không chỉ là việc thực thi Luật Tiếp công dân, mà còn là cam kết của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc gần dân và tháo gỡ những “nút thắt” ngay từ cơ sở.

Với tinh thần gần dân, lắng nghe dân, ưu tiên giải quyết những điều “dân cần, dân mong”, từ 1/7/2025 đến nay, Chủ tịch UBND xã và Bộ phận tiếp công dân xã Hậu Lộc đã tiếp 188 lượt, với 192 công dân đến KNTC, phản ánh, kiến nghị 61 vụ việc. Tại các buổi tiếp, lãnh đạo xã luôn lắng nghe với thái độ cầu thị, từ đó trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật những điều dân mong mỏi. Nhờ vậy, xã Hậu Lộc đã trở thành điểm sáng cho tinh thần gần dân, sát dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và trách nhiệm.

Bài và ảnh: Hòa Bình