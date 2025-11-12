Chung tay bảo vệ an ninh cho công nhân

Các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng và doanh nghiệp triển khai nhiều mô hình bảo vệ an ninh hiệu quả, điển hình là mô hình “Tổ an ninh công nhân” - điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tổ an ninh công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam nắm bắt nguyện vọng của công nhân để có những hỗ trợ thiết thực.

Chiều muộn, khi khu nhà trọ công nhân lên đèn, anh Đặng Minh Thuận cùng các thành viên Tổ an ninh công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn) đi tuần quanh các xóm trọ. Anh nhắc nhở công nhân công ty đề cao cảnh giác, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Thời gian gần đây, “tín dụng đen” len lỏi vào các khu công nghiệp, gây áp lực lớn đến đời sống công nhân. Nhiều người vay nóng để trang trải cuộc sống nhưng gánh nặng lãi suất khiến họ kiệt quệ. Nhận thấy nguy cơ, anh Thuận cùng các thành viên Tổ an ninh công nhân hướng dẫn công nhân tiếp cận nguồn vay hợp pháp và tuyên truyền cách phòng tránh “bẫy tín dụng đen".

Từ năm 2017, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đã thành lập 6 Tổ an ninh công nhân, mỗi tổ tối thiểu có 5 thành viên là những công nhân có phẩm chất tốt, sức khỏe đảm bảo. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tuyên truyền pháp luật, phối hợp xử lý sự cố và phòng cháy chữa cháy.

Thanh Hóa có nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung nhiều lao động, thu nhập của họ ở mức trung bình, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Với vai trò của mình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới công nhân qua hội nghị, sổ tay và văn bản hướng dẫn. Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn đình công bất hợp pháp và tạo môi trường làm việc an toàn. Công đoàn cơ sở cũng tổ chức đối thoại, tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố và cứu nạn, phát hiện sớm vi phạm, góp phần duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Cùng với đó, các cấp công đoàn phối hợp với công an địa phương triển khai các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông công nhân. Toàn tỉnh hiện có 31 mô hình với 527 đơn vị hoạt động hiệu quả, điển hình như: “Tổ an ninh công nhân”, “Tổ công nhân tự quản” tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, Khu Công nghiệp Hoàng Long, Khu Kinh tế Nghi Sơn và “Tổ an ninh tự quản” tại Công ty TNHH Annora Việt Nam. Các tổ này không chỉ duy trì ANTT, mà còn là cầu nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân, hỗ trợ tuần tra, phòng trộm cắp, hòa giải mâu thuẫn nội bộ.

Từ năm 2020 đến nay, nhờ thông tin từ các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp đông công nhân, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý nhiều vụ đình công, ngừng việc tập thể, đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động và duy trì ổn định sản xuất. Điển hình, tại Công ty South Fame Garment (Thường Xuân) đã xử lý 3 vụ; các doanh nghiệp FDI thuộc địa bàn huyện Nga Sơn cũ 12 vụ; ngăn chặn 1 vụ đình công và 6 vụ có nguy cơ xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Thủy cũ. Lực lượng công an cũng phát hiện Lê Duy Đức, phiên dịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế CD sử dụng và lưu hành sản phẩm đo đạc, bản đồ vi phạm chủ quyền quốc gia.

Ngày 23/9/2024 Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ an ninh công nhân”. Mục tiêu giai đoạn 2024-2027 có 70% doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên xây dựng được mô hình và đạt 100% trong giai đoạn 2027-2030. Việc duy trì và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp đông công nhân đã giúp người lao động nâng cao nhận thức pháp luật, tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định.

Bài và ảnh: Tăng Thúy