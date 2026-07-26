Chùa Thanh Hà tổ chức lễ cầu siêu và tri ân gia đình chính sách

Ngày 26/7, Chùa Thanh Hà (phường Hạc Thành) đã tổ chức lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà tri ân người có công, gia đình chính sách.

Các đại biểu cùng đông đảo phật tử dâng hương, cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn đức Tăng Ni, các đại biểu và đông đảo phật tử đã dâng hương, tụng kinh Địa Tạng cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chư Tôn, đức Tăng Ni cùng đông đảo phật tử tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ cầu siêu, nhà chùa đã trao 337 suất quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng khu phố Hoà Bình, phường Hạc Thành và gia đình các phật tử chùa Thanh Hà.

Nhà chùa trao quà cho các gia đình chính sách.

Đây là hoạt động được chùa Thanh Hà duy trì hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Tuấn Anh