Thu phí tài khoản giao thông 6.600 đồng/tháng, nhà cung cấp dịch vụ nói gì?

Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC và ePass cho biết, việc thu phí nhằm duy trì hạ tầng phương tiện thanh toán là ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông.

Đại diện VETC và ePass khẳng định, việc thu phí được thực hiện trên cơ sở khung pháp lý hiện hành về giá và về hoạt động trung gian thanh toán.

Từ ngày 1/8, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng như VETC và ePass đã triển khai thu phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng/ví (đã bao gồm VAT) với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng với khách hàng là doanh nghiệp.

Lý giải về thu khoản phí này, đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC - đơn vị sở hữu ví điện tử VETC cho hay, theo quy định tại Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ visa, tài khoản ngân hàng.

Theo đó, tài khoản giao thông chỉ có các thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện. Tiền trong tài khoản thu phí không dừng trước đó sẽ được chuyển sang ví điện tử của chủ phương tiện dùng để thanh toán phí dịch vụ đường bộ.

Đối với VETC, phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông là ví điện tử VETC.

Theo Công ty TNHH thu phí tự động VETC, trong giai đoạn đầu, để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng, VETC chưa thu phí dịch vụ quản lý tài khoản Ví điện tử VETC, đồng thời chủ động hỗ trợ các chi phí phát sinh trong vận hành, xử lý giao dịch và kết nối với các đối tác ngân hàng.

Duy trì hạ tầng và nguồn lực chi trả phí cho ngân hàng

Cùng với sự phát triển của hệ thống, quy mô giao dịch và yêu cầu về an toàn, bảo mật, khả năng kết nối ngày càng gia tăng. VETC phải duy trì hạ tầng và nguồn lực chi trả phí cho ngân hàng như chi phí nạp tiền vào ví, liên thông và đối soát giao dịch với hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó là chi phí vận hành, bảo trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán điện tử 24/7; bảo đảm an toàn thông tin, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong xử lý giao dịch; lập hóa đơn điện tử, tra soát, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng; đầu tư nâng cao năng lực hệ thống, đáp ứng sự gia tăng người dùng và giao dịch.

Trong khi đó, với ePass, phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông là ví điện tử Viettel Money.

Đại diện ePass cho biết, khoản phí này là khoản phí dịch vụ do các đơn vị thanh toán ví điện tử VETC và ví điện tử Viettel Money trực tiếp thu để duy trì dịch vụ liên kết thanh toán. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass không thực hiện thu khoản phí này.

Mỗi giao dịch xe trả phí qua trạm chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đòi hỏi sự phối hợp giữa hai hệ thống: hệ thống tài khoản giao thông (ePass, VETC) và hệ thống tài khoản thanh toán (ví Viettel Money, ví VETC), hoạt động liên tục 24/7.

Vì vậy, việc các ví điện tử thu phí nhằm bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và duy trì luồng kết nối, giao dịch tự động thông suốt 24/7 giữa ví điện tử và tài khoản giao thông. Xử lý luồng dữ liệu khổng lồ và đối soát dòng tiền liên thông giữa hai đơn vị. Đồng thời nâng cấp, bảo vệ tính an toàn và bảo mật dữ liệu tài chính theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước.

Việc thu phí hàng loạt trên các ví điện tử khiến một số người dùng lo ngại về tính độc quyền. Tuy nhiên, thị trường thanh toán hiện nay là hoàn toàn cạnh tranh. Khách hàng có toàn quyền lựa chọn nhiều phương thức thanh toán khác nhau tùy vào sở thích và tính toán chi phí cá nhân.

Nếu không đồng ý với mức phí quản lý mà Ví điện tử Viettel Money hay Ví điện tử VETC đưa ra, chủ phương tiện hoàn toàn có thể chủ động hủy liên kết và chuyển sang các hình thức liên kết khác phù hợp hơn như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard... Khi khách hàng hủy liên kết với ví điện tử, hệ thống sẽ tự động ngừng tính phí của ví điện tử đó và áp dụng theo quy định của nguồn tiền mới.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-phi-tai-khoan-giao-thong-6600-dong-thang-nha-cung-cap-dich-vu-noi-gi-102260817192258655.htm