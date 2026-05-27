Chùa Báo Ân tổ chức lễ Phật đản năm 2026

Phương Đỗ
(Baothanhhoa.vn) - Tối 26/5, chùa Báo Ân, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch năm 2026. Đại đức Thích Bản Tuệ, Trụ trì chùa Báo Ân chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ còn có lãnh đạo địa phương cùng đông đảo các tăng ni, phật tử.

Đại lễ Phật đản diễn ra tại chùa Báo Ân trong không khí trang trọng và đầm ấm.

Lễ Phật đản là một trong 3 ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật (lễ Phật đản, Vu lan, Thành đạo). Lễ Phật đản được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời; đồng thời đây cũng là dịp để các tăng ni, phật tử thể hiện lòng biết ơn, kính trọng đối với Đức Phật thông qua thực hành những giáo lý nhà Phật. Từ đó, sống có ý thức, trách nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ nhau và cùng hướng tới một thế giới hòa bình, hạnh phúc.

Tham dự buổi lễ có đông đảo các quý tăng ni, phật tử, lãnh đạo địa phương cùng bà con nhân dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng các tăng ni, phật tử đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham dự các nghi lễ Phật đản truyền thống như: Cung thỉnh Chư tôn đức giáo phẩm; dâng hoa kính mừng Phật đản; tắm Phật,... với mong muốn cầu cho quốc thái, dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

