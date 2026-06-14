Chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho thành viên HTX

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT). Nhận thức rõ điều này, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho xã viên. Việc “xóa mù công nghệ” đã trở thành “chìa khóa” để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thành viên HTX nông nghiệp Mai An Tiêm, xã Nga Thắng ứng dụng công nghệ số để theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, khu vực KTTT, HTX tại Thanh Hóa đối mặt với yêu cầu cấp bách phải tự đổi mới. Không còn bó hẹp trong phương thức quản lý thủ công hay bán hàng truyền thống, việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt để nâng cao năng suất, minh bạch hóa thông tin và tiếp cận thị trường toàn cầu. Nhận thức rõ điều này, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số. Nội dung tập trung vào kỹ năng vận hành thương mại điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Từ các lớp học này, nhiều HTX đã chủ động đào tạo lại cho các thành viên sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, kiểm soát dịch bệnh, quản lý quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP thông qua các ứng dụng chuyên dụng...

Tại HTX nông nghiệp Mai An Tiêm, xã Nga Thắng, việc ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, quản lý sản xuất, kinh doanh đã và đang được triển khai hiệu quả. Nhờ được trang bị kiến thức số, HTX đã áp dụng thuần thục việc sử dụng phần mềm quản lý tự động trong nhà màng để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển tưới tiêu. Cùng với đó, việc tiêu thụ nông sản cũng đạt được hiệu quả cao thông qua việc livestream bán hàng và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử lớn cũng như mạng xã hội. Anh Nguyễn Văn Nam, Giám đốc HTX, cho biết: "Thông qua các lớp tập huấn, ban quản trị HTX hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa và sức mạnh của công nghệ số trong dòng chảy thị trường, nên chúng tôi nỗ lực học hỏi, chuyển tải đến các thành viên để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay, đã có nhiều thành viên, người lao động có thể quản lý sản xuất thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh; livestream bán hàng trên mạng xã hội... Nhờ đó, tiết kiệm được chi phí sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định vị thế, chất lượng sản phẩm của HTX trên thị trường”.

Quan sát thực tế sản xuất tại HTX nông nghiệp Mai An Tiêm cho thấy, các thành viên được hướng dẫn cách ghi chép nhật ký điện tử, áp dụng công nghệ số vào hệ thống tưới tiêu tự động, sử dụng thiết bị cảm biến để đo độ ẩm, dinh dưỡng của đất. Việc ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng được phổ cập, giúp nâng cao giá trị và uy tín của nông sản trên thị trường. Nhờ đó, thay vì phụ thuộc vào thương lái, các thành viên được đào tạo cách chụp ảnh sản phẩm để chủ động quảng bá trên nền tảng số và tìm được “tệp khách hàng” trên toàn quốc, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trực tiếp cho hộ thành viên.

Trái ngược với lĩnh vực nông nghiệp, HTX điện năng Hoằng Thanh, xã Hoằng Thanh lại chứng minh hiệu quả vượt trội của kỹ năng số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ điện năng. Nếu như trước đây, việc theo dõi điện năng tiêu thụ của các hộ dân thực hiện thủ công thì thông qua ứng dụng số và qua các đợt chuyển giao kỹ năng công nghệ, 100% cán bộ và thành viên kỹ thuật đã chuyển sang vận hành hệ thống công tơ điện tử đo xa. Việc ứng dụng thành thạo hợp đồng điện tử và các dịch vụ thanh toán trực tuyến giúp HTX cắt giảm đáng kể nhân công trực tiếp, tăng độ chính xác tuyệt đối và minh bạch hóa dữ liệu đối với khách hàng. Kỹ năng số được nâng cao đã biến một HTX dịch vụ quy mô cấp xã từng bước hiện đại hóa toàn diện bộ máy vận hành.

Theo thống kê, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.400 HTX; trong đó, số HTX có ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành bộ máy đạt hơn 80%. Nhờ có kiến thức và kỹ năng số, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX đã có sự bứt phá rõ rệt, chi phí sản xuất giảm, năng suất tăng và quan trọng nhất là đầu ra sản phẩm được mở rộng, ổn định hơn. Chuyển đổi số cũng giúp các HTX minh bạch hóa thông tin, từ đó dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và thu hút các đối tác lớn ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, hành trình nâng cao năng lực số cho các HTX và thành viên HTX trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít rào cản do hạ tầng công nghệ giữa các vùng, miền chưa đồng bộ và độ tuổi của các thành viên HTX đa phần đã cao.

Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nhấn mạnh: “Trong giai đoạn tới, bên cạnh sự chủ động thích ứng của chính các tổ chức KTTT, rất cần sự tiếp sức liên tục từ các chính sách hỗ trợ hạ tầng, các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, thiết thực của tỉnh nhằm xây dựng một thế hệ “nông dân số”, “thành viên HTX số” vững vàng, đóng góp tích cực vào công cuộc XDNTM và phát triển kinh tế số địa phương”.

Bài và ảnh: Thanh Hòa