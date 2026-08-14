Đưa sản phẩm OCOP lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa (VPĐPNTM), đến nay, dữ liệu của 441 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số Thanh Hóa.

Sản phẩm OCOP Thanh Hóa được quảng bá ở các màn hình lớn tại trung tâm đô thị nhiều tỉnh, thành cả nước.

Ngay từ đầu năm 2026, VPĐPNTM cùng các sở, ngành liên quan đã tích cực hướng dẫn các địa phương lựa chọn, xây dựng những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng vùng miền, gắn với giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, đảm bảo các tiêu chí OCOP theo quy định của Trung ương. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc cập nhật thông tin, từng bước xây dựng bản đồ số OCOP.

VPĐPNTM cũng phối hợp với Tập đoàn Quảng cáo ngoài trời Goldsun Media xây dựng và đăng tải các video clip giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn ở các khu vực công cộng, trung tâm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước và các sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Sản phẩm OCOP bánh lá răng bừa Xuân Lập tích hợp đầy đủ thông tin, dữ liệu đưa lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa.

Hiện nay, VPĐPNTM đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân tổ chức triển khai gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại sân bay Thọ Xuân nhằm góp phần quảng bá mạnh mẽ, tăng độ nhận diện thương hiệu tinh hoa OCOP xứ Thanh tới người tiêu dùng và du khách.

Hương Hạnh