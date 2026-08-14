Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Đưa sản phẩm OCOP lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa

Hương Hạnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa (VPĐPNTM), đến nay, dữ liệu của 441 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số Thanh Hóa.

Đưa sản phẩm OCOP lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa (VPĐPNTM), đến nay, dữ liệu của 441 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số Thanh Hóa.

Đưa sản phẩm OCOP lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa

Sản phẩm OCOP Thanh Hóa được quảng bá ở các màn hình lớn tại trung tâm đô thị nhiều tỉnh, thành cả nước.

Ngay từ đầu năm 2026, VPĐPNTM cùng các sở, ngành liên quan đã tích cực hướng dẫn các địa phương lựa chọn, xây dựng những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng vùng miền, gắn với giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, đảm bảo các tiêu chí OCOP theo quy định của Trung ương. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc cập nhật thông tin, từng bước xây dựng bản đồ số OCOP.

VPĐPNTM cũng phối hợp với Tập đoàn Quảng cáo ngoài trời Goldsun Media xây dựng và đăng tải các video clip giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn ở các khu vực công cộng, trung tâm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước và các sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Đưa sản phẩm OCOP lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa

Sản phẩm OCOP bánh lá răng bừa Xuân Lập tích hợp đầy đủ thông tin, dữ liệu đưa lên ứng dụng công dân số Thanh Hóa.

Hiện nay, VPĐPNTM đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Cảng Hàng không Thọ Xuân tổ chức triển khai gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại sân bay Thọ Xuân nhằm góp phần quảng bá mạnh mẽ, tăng độ nhận diện thương hiệu tinh hoa OCOP xứ Thanh tới người tiêu dùng và du khách.

Hương Hạnh

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #Thanh hóa #Cảng hàng không Thọ Xuân #Ứng dụng #Công dân #Xây dựng nông thôn mới #Nhận diện thương hiệu #Chương trình #Xứ Thanh #Văn phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xây dựng “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thị trường nông thôn và miền núi với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán luôn tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào từng chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa. Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đang tăng...
“Đầu tàu” Nghi Sơn tăng tốc

“Đầu tàu” Nghi Sơn tăng tốc

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Là nơi tập trung những dự án công nghiệp, năng lượng và cảng biển quy mô lớn nhất của tỉnh, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, với nhiệm vụ vừa gia tăng sản lượng từ các doanh nghiệp hiện hữu, vừa đẩy nhanh tiến độ các dự...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh