Chủ tịch Quốc hội Lebanon: Bình thường hóa quan hệ với Israel là không thể

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri mới đây khẳng định: “ Bình thường hóa quan hệ với Israel hiện là điều không thể bàn tới”.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của chủ tịch Quốc hội Nabih Berri được đưa ra hai ngày sau khi Phong trào kháng chiến Hezbollah của Lebanon ngày 6.11 gửi một bức thư ngỏ, cảnh báo các nhà lãnh đạo nước này không nên “rơi vào cái bẫy đàm phán với Israel”. Hezbollah cho rằng những cuộc đối thoại như vậy “chỉ phục vụ lợi ích của kẻ thù” và “đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia” của Lebanon.

Ông Berri nói với báo Asharq Al-Awsat của Lebanon rằng: “Mọi mối đe dọa và các cuộc không kích của Israel sẽ không thay đổi lập trường của Lebanon về vấn đề này”.

Trước đó, hồi tháng 7, trong cuộc họp với phái đoàn của Hội đồng Quan hệ Ả rập và quốc tế ở thành phố Beirut, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng tuyên bố, quốc gia này hiện không có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel. Tuy nhiên, Beirut muốn chấm dứt tình trạng thù địch trong bối cảnh Israel vẫn duy trì sự hiện diện của quân đội ở phía Nam Lebanon.

Các thành viên phong trào kháng chiến Hezbollah tại miền nam Lebanon. Ảnh Getty Images.

Phong trào kháng chiến Hezbollah đã kêu gọi sự đoàn kết trong chính phủ Lebanon nhằm đối phó các vi phạm của Israel tại miền Nam Lebanon, đồng thời kiên quyết phản đối bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào với Tel Aviv. Nhóm này khẳng định cam kết của mình trong việc thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia, bảo vệ chủ quyền và duy trì an ninh, ổn định tại Lebanon, như đã nêu trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Israel cuối năm 2024. Hezbollah cũng cho biết Israel không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến sự, thay vào đó tiếp tục gây áp lực chính trị và tìm cách áp đặt các điều kiện phù hợp với lợi ích của riêng mình.

Nhóm này nhấn mạnh rằng sáng kiến của chính phủ Lebanon về việc thông qua một sắc lệnh hành pháp, khẳng định cam kết của nhà nước trong việc duy trì quyền kiểm soát độc quyền đối với vũ khí trên toàn quốc nên được tích hợp vào một chiến lược quốc gia tổng thể nhằm bảo vệ quốc phòng và chủ quyền, thay vì xuất phát từ áp lực bên ngoài.

Lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel đã có hiệu lực từ ngày 27/11/2024. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công định kỳ tại Lebanon, lý giải rằng các hoạt động này nhằm chống lại “các mối đe dọa” từ Hezbollah, đồng thời duy trì lực lượng tại năm vị trí chính dọc biên giới Lebanon. Trong khi đó, Hezbollah cũng nêu điều kiện giải giáp vũ khí với Tel Aviv, đẩy các nhà lãnh đạo Lebanon vào thế khó.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon, ngày 8/11, ba cuộc không kích của Israel nhằm vào ba phương tiện tại các khu vực phía Đông và Nam Lebanon đã khiến ba người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Presstv