Chủ tịch Hội đồng châu Âu phản đối mạnh sự can thiệp chính trị của Mỹ

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa mới đây khẳng định Liên minh châu Âu (EU) “không thể chấp nhận” bất kỳ sự can thiệp nào từ Washington, sau khi Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới với những nội dung được cho là tác động trực tiếp đến đời sống chính trị châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Viện nghiên cứu Jacques Delors ở Paris ngày 8.12, ông Costa nhấn mạnh rằng dù Mỹ trong báo cáo vẫn xem châu Âu là đồng minh, “nhưng nếu là đồng minh, phải cư xử như một đồng minh”. Ông khẳng định các đồng minh không đe dọa can thiệp vào lựa chọn chính trị hay đời sống dân chủ của nhau.

Theo ông Costa, quan điểm giữa châu Âu và Mỹ về trật tự toàn cầu đang ngày càng khác biệt. Washington không còn đặt ưu tiên vào chủ nghĩa đa phương hay xem “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” là khuôn khổ ràng buộc cho chính mình, thậm chí bày tỏ thái độ phủ nhận đối với những vấn đề như biến đổi khí hậu.

Một nội dung gây quan ngại khác là định hướng của Mỹ trong vấn đề Ukraine. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, chiến lược an ninh mới của Washington nhấn mạnh “chấm dứt đối đầu” và hướng tới “ổn định quan hệ” với Nga, thay vì hướng đến một “nền hòa bình công bằng và bền vững” như mục tiêu mà EU theo đuổi.

Các nguồn tin quốc tế đánh giá, chiến lược mới của Mỹ đặt ra thách thức lớn đối với châu Âu, khi Washington thể hiện xu hướng giảm cam kết trong các thiết chế đa phương, thận trọng hơn với việc mở rộng NATO và kỳ vọng EU tự đảm nhiệm nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ trong bối cảnh địa–chính trị biến động.

Washington thể hiện xu hướng giảm cam kết trong các thiết chế đa phương, thận trọng hơn với việc mở rộng NATO. Ảnh: CCTV

Phát biểu của ông Costa được xem như lời cảnh tỉnh về một giai đoạn nhiều rủi ro trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Một số lãnh đạo và giới phân tích tại châu Âu cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự, cho rằng EU cần chuẩn bị cho khả năng các cam kết an ninh truyền thống từ Mỹ có thể thay đổi theo hướng khó lường.

Dù khẳng định Mỹ vẫn là “đồng minh quan trọng” và “đối tác kinh tế lớn”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh EU phải rút ra bài học từ chiến lược mới của Washington: “Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật đó để có phản ứng và điều chỉnh phù hợp... Châu Âu của chúng ta phải đạt được chủ quyền tự chủ”.

Vân Bình

Nguồn: CCTV