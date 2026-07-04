Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hưng Long

Chiều 4/7, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 7/2026 tại Chi bộ thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và các đại biểu dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7/2026 tại Chi bộ thôn Hưng Long.

Chi bộ thôn Hưng Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ thôn Thịnh Vượng và Chi bộ thôn Hưng Long. Chi bộ hiện có 149 đảng viên. Đây là kỳ sinh hoạt đầu tiên sau khi Chi bộ được thành lập theo chủ trương sắp xếp tổ chức.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; thảo luận các giải pháp nhằm sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên; tạo nguồn phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đoàn viên, thanh niên và cán bộ trẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chi bộ; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể sau sắp xếp thôn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy chi bộ, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; các ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên.

Đảng viên dự sinh hoạt chi bộ.

Nhấn mạnh việc hợp nhất hai chi bộ là yêu cầu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tạo điều kiện phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân sau sắp xếp, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và khu dân cư.

Đồng chí cũng đề nghị chi bộ, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và hệ thống chỉ tiêu của hai chi bộ trước khi hợp nhất, khẩn trương rà soát, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới; xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà cho Chi bộ thôn Hưng Long.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy mong muốn cấp ủy, chi bộ và mỗi đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phan Nga