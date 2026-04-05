Chủ động tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm (GSGC) đợt 1/2026. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền các địa phương mà còn thể hiện ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững.

Cán bộ thú y thực hiện tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm.

Từ ngày 25/3 xã Thiệu Toán bắt đầu triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi. Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, xã tuân thủ nghiêm ngặt 2 yếu tố “đúng và đủ”, đó là tiêm đúng loại vắc-xin, đúng thời điểm, đúng đối tượng và đảm bảo toàn bộ đàn vật nuôi đều được tiêm phòng. Đồng thời, tiêm nhắc lại theo lịch để duy trì miễn dịch và tiêm bổ sung liên tục cho vật nuôi chưa được tiêm, mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.

Theo ông Phạm Hải Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã: “Tuyên truyền được xem là một trong những công tác quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tiêm phòng. Bởi vậy, chúng tôi đã chỉ đạo các thôn thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, người chăn nuôi được hướng dẫn cụ thể về thời gian, địa điểm tiêm phòng; các biện pháp chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi; cũng như trách nhiệm phối hợp với lực lượng thú y trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát tổng đàn, xây dựng lịch tiêm chi tiết theo từng khu vực, thực hiện tiêm theo phương pháp cuốn chiếu để tránh bỏ sót. Đội ngũ thú y cơ sở được huy động tối đa, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc-xin và trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng”.

Còn theo ông Lê Tuấn Anh, người chăn nuôi ở xã Xuân Du: “Ngay khi có thông báo của xã về thời gian tiêm phòng, tôi đã tăng cường phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực xung quanh nhà và tuân thủ tiêm phòng theo quy định cho đàn vật nuôi”.

Theo ông, phải tiêm đúng liều lượng, đúng kỹ thuật, chỉ tiêm cho gia cầm khỏe mạnh; dụng cụ tiêm phải được luộc sôi tiệt trùng; không sát trùng dụng cụ bằng cồn hoặc hóa chất vì sẽ gây diệt vắc-xin. Sau khi tiêm, phải theo dõi gia cầm trong 24 đến 48 giờ để phát hiện phản ứng sốc phản vệ như ủ rũ, bỏ ăn... và bổ sung vitamin, chất điện giải để tăng sức đề kháng.

Tại xã Thọ Xuân, trong đợt 1/2026 sẽ thực hiện tiêm phòng cho khoảng 530 con trâu, bò; 25.800 con lợn; 144.000 con gia cầm; 870 con chó. Hiện nay, quy mô đàn vật nuôi tăng, trong khi thời tiết giao mùa thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, lây lan nhanh... là những yếu tố đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức tiêm phòng kịp thời, đầy đủ và đạt tỷ lệ bao phủ cao. Nhận thức rõ điều đó, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bắt đầu tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin bắt buộc theo đúng quy định, đồng thời linh hoạt triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại từng thôn. Lực lượng cán bộ thú y được phân công bám sát địa bàn, phối hợp với các thôn rà soát, thống kê chính xác tổng đàn, không để sót đối tượng trong diện tiêm. Hầu hết người dân trong xã đều nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi, chủ động thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng. Xã Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1/2026 trước ngày 20/4.

Theo ông Lương Xuân Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa: "Đến nay có 80/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đang thực hiện tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi. Để nâng cao kết quả công tác tiêm phòng đợt 1/2026, các địa phương cần bố trí nguồn kinh phí, chuẩn bị đầy đủ con người, vật tư, hóa chất, vắc-xin, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tiêm phòng; thực hiện đúng quy trình nhận, bảo quản để đảm bảo chất lượng vắc-xin. Lãnh đạo, thành viên ban chỉ đạo của xã, phường... cần bám sát địa bàn chỉ đạo công tác tiêm phòng, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ngoài sự chỉ đạo từ ngành nông nghiệp và môi trường, chính quyền địa phương, sự nỗ lực từ phía lực lượng thú y, thì các hộ chăn nuôi cũng phải tự giác, chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi theo quy định".

Việc triển khai tiêm phòng đồng loạt, đúng thời điểm, đúng loại vắc-xin sẽ tạo “lá chắn sinh học” hiệu quả, giúp nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, giảm nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Bài và ảnh: Lê Ngọc