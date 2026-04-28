Chủ động “thiết lập hàng rào an toàn” trước mùa du lịch biển Hải Tiến 2026

Trước thềm Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026, công tác bảo đảm an toàn cho du khách đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương “đi trước một bước” khi hoàn tất việc cắm cọc giới hạn và lắp đặt hệ thống biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm dọc bãi tắm.

Nhiều ngày qua, lực lượng biên phòng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu du lịch tiến hành khảo sát kỹ địa hình ven biển. Trên cơ sở đó, hệ thống cọc tiêu, dây phao được thiết lập nhằm khoanh vùng rõ ràng khu vực tắm an toàn. Tại các điểm nước sâu, dòng chảy phức tạp, biển cảnh báo với nội dung “Khu vực nước sâu nguy hiểm – Cấm tắm” được bố trí nhiều điểm, dễ nhận diện, giúp du khách chủ động phòng tránh rủi ro.

Không dừng lại ở biện pháp cảnh báo, công tác tuần tra, kiểm soát cũng được tăng cường liên tục. Các tổ công tác duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, kịp thời ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Song song đó, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ sở lưu trú, dịch vụ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn khi tắm biển, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của du khách.

Đáng chú ý, công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ trên biển cũng được siết chặt. Các trường hợp vi phạm hành lang an toàn bãi tắm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn đều bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Với sự chuẩn bị bài bản, trách nhiệm và quyết liệt từ sớm, từ xa, bãi biển Hải Tiến đang từng bước thiết lập “hàng rào an toàn” vững chắc trước mùa cao điểm. Đây không chỉ là điều kiện tiên quyết để thu hút du khách mà còn là cam kết về một điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tham gia tắm biển cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, không vượt quá phạm vi an toàn đã được xác định, đồng thời chú ý theo dõi các tín hiệu cảnh báo từ lực lượng cứu hộ để đảm bảo một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Tuyết Mai (CTV)