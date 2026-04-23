Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 4): Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng công tác điều hành giá từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó giữ ổn định thị trường, đặt nền tảng cho ổn định kinh tế lâu dài, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nguồn cung hàng hóa, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ảnh: Lương Khánh

Trên thị trường tiêu dùng, các mặt hàng có mức biến động chủ yếu tập trung ở các nhóm xăng dầu, vật liệu xây dựng... Nhà Xe Limousine 36 Travel - Limousine Thanh Hóa - Hà Nội vừa điều chỉnh giá vé với mức tăng 10 - 20%. Hiện nay, giá vé tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và chiều ngược lại dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng/vé tùy từng vị trí.

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Công ty CP 36 TRAVEL, cho biết: “Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành hoạt động của doanh nghiệp, giá xăng dầu tăng khiến tổng chi phí đầu vào tăng khoảng 45 - 47%, chưa kể các chi phí khác cũng tăng. Để bảo đảm cân đối chi phí và duy trì hoạt động, doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá cước 10 - 20% nhưng vẫn thực hiện chính sách giảm 50% giá vé cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”.

Không chỉ lĩnh vực vận tải, nhóm vật liệu xây dựng cũng chịu tác động đáng kể. Theo công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2026 của Sở Xây dựng, các loại vật liệu thông thường, như đá, cát, gạch xây nung, gạch xây không nung, bê tông thương phẩm, thép... tăng từ 10 - 23%; riêng nhựa đường nhập khẩu tăng trên 31%. Nhóm lương thực, thực phẩm không có nhiều biến động. Cụ thể, giá thịt lợn dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, thịt bò thăn 220.000 đồng/kg, gà ta cũng giảm nhẹ với mức 120.000 đồng/kg, gà công nghiệp 70.000 đồng/kg... rau xanh ổn định hoặc giảm nhẹ theo mùa.

Để thực hiện tốt công tác điều hành và bình ổn giá, ổn định thị trường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp... chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá phù hợp theo từng tình huống. Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về giá theo hướng chặt chẽ, minh bạch; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý... Trên cơ sở đó, các ngành công thương, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, y tế đã chủ động phối hợp với các địa phương rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá, xây dựng phương án điều hành phù hợp, hạn chế tác động dây chuyền đến mặt bằng giá chung.

Cụ thể, Sở Công Thương đã chủ trì kết nối cung cầu, phối hợp với các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối... triển khai chương trình dự trữ hàng hóa, góp phần ổn định nguồn cung và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh. Đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra các thương nhân bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Sở Xây dựng phối hợp với các xã, phường, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật danh sách và tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng; đôn đốc, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá đối với các mặt hàng như xi măng, thép, bê tông thương phẩm, cát, đất đá san lấp. Qua đó, góp phần minh bạch thị trường, tạo cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, điều hành giá của tỉnh. Các biện pháp điều hành giá của tỉnh đã mang lại chuyển biến tích cực, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động lưu thông thông suốt, tâm lý thị trường ổn định; tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý được kiểm soát hiệu quả. Việc chấp hành kê khai, niêm yết giá của doanh nghiệp, hộ kinh doanh từng bước đi vào nền nếp, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch và lành mạnh hơn.

Quý I/2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,81% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng 2, gồm: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,48%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,15%; nhóm giao thông tăng 14,27%; nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,10%. 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,08%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,50%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,08%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,17%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,33%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,39%.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, việc chủ động, linh hoạt trong điều hành giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ ổn định mặt bằng giá, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống Nhân dân. Do vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa tiếp tục củng cố nền tảng kiểm soát giá, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Lương Khánh

