Chủ động nguồn hàng phục vụ người dân miền núi trong dịp tết

Để phục vụ nhu cầu của Nhân dân khu vực miền núi mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng về chủng loại, bảo đảm chất lượng và giữ ổn định giá cả. Qua đó, tạo tâm lý yên tâm cho người dân vui xuân, đón tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm.

Siêu thị Ngọc Lặc (thuộc Công ty TNHH Ngọc Nhàn) chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công ty CP Tập đoàn Miền núi đã phân phối hàng về các siêu thị Miền Tây để phục vụ người dân khu vực miền núi. Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng kinh doanh hệ thống siêu thị, Công ty CP Tập đoàn Miền núi, cho biết: Ngay đầu tháng 12/2025, công ty đã nhập 4 nhóm hàng, đưa về hệ thống 11 siêu thị Miền Tây và 2 cửa hàng lựa chọn, với trên 20.000 mặt hàng thiết yếu, trị giá 30 tỷ đồng để phục vụ người tiêu dùng với mức giá bình ổn. Hầu hết các mặt hàng bày bán tại siêu thị đều là hàng Việt Nam chất lượng cao được công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh có uy tín. Ngoài ra, công ty đã phối hợp với các địa phương đưa một số sản phẩm nông nghiệp sạch vào bày bán tại siêu thị. Nhân dịp này, công ty đã triển khai các chương trình khuyến mại phục vụ Nhân dân trong dịp tết như mua hàng tặng hàng, mua hàng tặng quà và giảm giá một số mặt hàng.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đơn vị đã triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn. Trong đó, đơn vị đã đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các xã và các doanh nghiệp phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động bình ổn thị trường; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, như: Tổ chức các phiên, chuyến bán hàng Việt lưu động tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong dịp tết; chuẩn bị tốt các nguồn hàng, các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng phục vụ tết cung ứng sớm và đầy đủ cho Nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các điểm bán hàng và giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương; các doanh nghiệp căn cứ năng lực tài chính và tình hình thực tế, chủ động dự trữ hàng hóa, góp phần đảm bảo bình ổn thị trường, giá cả, ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa hoặc tăng giá đột biến trong ngày tết.

Cùng với đó, Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

