Sôi động thị trường thực phẩm ngày Tết, giá nhiều mặt hàng tăng cao

Thị trường thực phẩm Tết Nguyên đán 2026 đang “nóng” lên với sức mua tăng cao, đặc biệt ở các chợ truyền thống và siêu thị. Tại Thanh Hóa, thời điểm này, nguồn cung thực phẩm dồi dào, đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Theo quy luật thị trường, giá thực phẩm ngày tết cũng tăng hơn so với ngày thường.

Người dân đi mua sắm Tết tại chợ Hoằng Anh, phường Nguyệt Viên.

Khảo sát các chợ truyền thống và hệ thống bán lẻ, nhiều nhóm hàng đã điều chỉnh giá tăng từ 10- 40%. Trong đó thịt lợn và hải sản tươi sống là hai nhóm hàng có mức tăng cao nhất. Giá cả tăng đúng thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến không ít người dân phải tính toán lại chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, trong khi các tiểu thương cũng đối mặt với áp lực từ chi phí đầu vào.

Tại chợ Điện Biên (phường Hạc Thành) - một trong những nơi tập trung bán hải sản lớn khu vực thành thị, những ngày giáp tết các mặt hàng hải sản tươi sống được tiểu thương nhập về hằng ngày với số lượng tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Giá cũng tăng hơn từ 20 - 80 nghìn đồng/kg. Ví dụ như: tôm biển sống từ 400 - 700 nghìn đồng/kg, cá thu nướng từ 300 - 500 nghìn đồng/kg... Bà Trần Thị Liên, tiểu thương chợ Điện Biên cho biết: “Hải sản Tết năm nay giá tăng nhẹ so với năm ngoái. Chúng tôi phải nhập hàng từ nhiều địa phương như trong tỉnh, cua phải nhập từ Cà Mau”.

Bà Trần Thị Liên, tiểu thương chợ Điện Biên đang chuẩn bị hàng hóa bán cho khách.

Giá thịt lợn ở tất cả các chợ truyền thống cũng đều tăng phổ biến từ 10-15% so với tháng trước. Cụ thể, thịt ba chỉ hiện được bán với giá từ 150 - 170 nghìn đồng/kg, thịt nạc thăn giá dao động 160 - 170 nghìn đồng/kg, sườn thăn khoảng 190.000 đồng/kg, mông sấn khoảng 130 nghìn đồng/kg... Giá thịt lợn biến động trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026 không chỉ tác động trực tiếp đến bữa ăn hằng ngày của người dân mà còn kéo theo tăng giá nhiều mặt hàng thực phẩm truyền thống như giò chả, nem, xúc xích...

Các tiểu thương tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (phường Hạc Thành) bán thịt lợn cho khách hàng

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến giá thịt lợn tăng là do nhu cầu tiêu dùng tăng trong giai đoạn cận Tết, trong khi nguồn cung chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và chi phí chăn nuôi cao. Bên cạnh đó, tâm lý mua sắm tích trữ của người dân cũng góp phần tạo áp lực lên thị trường.

Rau xanh, củ quả tại chợ Rừng Thông, phường Đông Sơn rất dồi dào.

Cùng với thịt, hải sản tươi sống tăng cao, thì hoa quả phục vụ Tết cũng tăng 30- 40% so với tuần trước. Riêng đối với rau, củ thì nguồn cung dồi dào, giá giảm mạnh, chỉ còn từ 2 - 5 nghìn 1 bó rau ăn lá; cà chua, bí, bầu chỉ từ 5 - 10 nghìn đồng 1 kg. Do đây là thời điểm thu hoạch rau màu trong tỉnh nên nguồn cung tại chỗ dồi dào, giá rẻ hơn so với Tết mọi năm.

Càng gần Tết, thị trường thực phẩm càng nhộn nhịp hơn, sức mua – bán tăng cao gấp nhiều lần. Do vậy, các đơn vị, ngành chức năng liên quan đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, bình ổn giá cả. Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như lương thực, thực phẩm tươi sống... Tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn thị trường; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, phí, lệ phí; giám sát chặt chẽ việc niêm yết giá, kê khai giá và bán theo giá niêm yết. Các hành vi lợi dụng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hương Hạnh