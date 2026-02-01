Theo dõi sát diễn biến giá hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết, Cục Quản lý giá sẽ khảo sát, nắm bắt thực tế quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn; phối hợp xây dựng kịch bản lạm phát, làm cơ sở tham mưu Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Hàng hóa dồi dào bày bán tại một siêu thị ở Hà Nội. (Nguồn: Trần Việt/TTXVN)

Bộ Tài chính cho biết việc quản lý, điều hành và bình ổn giá tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức các đoàn công tác nắm bắt thực tế quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp với cơ quan thống kê xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026, làm cơ sở tham mưu Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá cũng được triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tại địa phương, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn.

Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu Tết như lương thực, thực phẩm tươi sống, vận tải hành khách, du lịch, tham quan... để kịp thời đề xuất các biện pháp bình ổn theo quy định.

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác niêm yết giá, kê khai giá; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trên cơ sở điều kiện thực tế, các chương trình bình ổn thị trường được triển khai linh hoạt, phù hợp, bảo đảm nguồn hàng thông suốt và ổn định giá cả.

Bên cạnh vai trò của ngành tài chính địa phương, các cơ quan thuộc Bộ Tài chính ở trung ương và đóng tại địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bình ổn giá.

Cơ quan thống kê cung cấp kịp thời thông tin về cung-cầu và chỉ số giá; cơ quan hải quan tập trung thông quan hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu, đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu.

Cơ quan dự trữ nhà nước tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, kịp thời, bảo đảm chất lượng, phục vụ an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người dân vùng khó khăn trong dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán.

Ngành thuế tăng cường quản lý kê khai, nộp thuế, chống thất thu, gian lận và mua bán hóa đơn; phối hợp xử lý các hành vi trốn thuế, chuyển giá. Kho bạc Nhà nước bảo đảm điều hành ngân quỹ, thanh toán chi ngân sách kịp thời, đúng quy định, không gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự yên tâm khi giá cả các mặt hàng thiết yếu dịp Tết tương đối ổn định.

Chị Trần Hồng Hạnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết giá thực phẩm tươi sống không tăng đột biến như những năm trước, giúp gia đình chủ động hơn trong chi tiêu Tết. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Việt Hà (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận xét việc giá xăng dầu giảm đã góp phần ổn định chi phí vận chuyển, qua đó hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa.

Theo ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, thời gian tới các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu thuộc thẩm quyền, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra, góp phần để người dân đón Tết an vui, tiết kiệm và ổn định.

Đa dạng, đầy đủ hàng hóa Tết được bày bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, năm 2025 thị trường trong nước cơ bản duy trì được sự ổn định đối với các mặt hàng thiết yếu; nguồn cung các mặt hàng quan trọng đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đáng chú ý, giá xăng dầu diễn biến theo xu hướng giảm đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát lạm phát.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc quản lý giá và kiểm soát thị trường thời gian qua được triển khai chủ động, tích cực, đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như lễ, Tết, cũng như khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Việc điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn đã góp phần kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế-chính trị và lạm phát thế giới, kịp thời đánh giá các tác động lan tỏa đến thị trường trong nước. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng thường xuyên cập nhật diễn biến cung-cầu, giá cả hàng hóa, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Tết, nhằm tham mưu các biện pháp điều hành phù hợp, tránh xảy ra biến động bất thường ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt tại các địa phương chịu tác động của mưa lũ, thiên tai.

Song song với công tác điều hành giá, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán và hoàn thuế, bảo đảm kỷ cương pháp luật, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Thuỳ Dương/TTXVN

