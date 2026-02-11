Từ cao điểm mua sắm đến tiêu dùng bền vững: Những chuyển động của thị trường ngày giáp Tết

Những ngày cuối tháng Chạp, thị trường hàng hóa tại Thanh Hóa bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm khi nhu cầu mua sắm Tết tăng cao trên hầu hết các nhóm hàng. Từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến chợ truyền thống đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào khung giờ chiều và tối.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Thanh Hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng cao điểm Tết năm nay dự kiến tăng khoảng 12-15% so với cùng kỳ, trong đó nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống và giỏ quà biếu chiếm tỷ trọng lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh sự bùng nổ sức mua, thị trường cũng đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng sản phẩm, tính hợp lý trong chi tiêu và yếu tố bền vững.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại siêu thị WinMart Thanh Hóa những ngày cuối tháng Chạp, sức mua tăng mạnh ở nhóm hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ hiện đại như GO! Thanh Hóa, WinMart và Co.opmart Thanh Hóa cho thấy lượng khách tăng đều từ đầu tháng Chạp. Tại GO! Thanh Hóa, khu vực thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh luôn đông khách; nhiều chương trình kích cầu được triển khai theo nhóm sản phẩm thiết yếu thay vì giảm giá dàn trải.

Trong khi đó, tại hệ thống WinMart, các sản phẩm nhãn riêng, thực phẩm đóng gói tiện lợi và nông sản đạt chuẩn an toàn có mức tiêu thụ tăng mạnh, phản ánh xu hướng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng của người tiêu dùng.

Anh Phạm Duy Hiến, Giám đốc Siêu thị WinMart tại Thanh Hóa cho biết: “Lượng khách trong tuần cuối tháng Chạp tăng khoảng 20-25% so với đầu tháng. Điểm đáng chú ý là cơ cấu giỏ hàng thay đổi rõ rệt, khách hàng mua theo nhu cầu thực tế, ưu tiên thực phẩm tươi, hàng thiết yếu và sản phẩm có chứng nhận an toàn. Ngoài khuyến mại, siêu thị cũng tăng cường khu trưng bày hàng xanh, bao bì thân thiện môi trường và khuyến khích khách mang túi cá nhân”.

Khách hàng ưu tiên lựa chọn rau xanh, thực phẩm tươi có nguồn gốc rõ ràng tại khu vực thực phẩm sạch của siêu thị WinMart Thanh Hóa.

Riêng tại Co.opmart Thanh Hóa, xu hướng tiêu dùng bền vững thể hiện rõ qua cách tổ chức không gian bán hàng và chiến lược sản phẩm. Siêu thị bố trí riêng khu vực “Hàng Việt - tiêu dùng xanh” với các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, thực phẩm ít chế biến và hàng tiêu dùng thân thiện môi trường.

Các quầy giỏ quà Tết năm nay được thiết kế theo hướng tối giản bao bì nhựa, tăng tỷ lệ sản phẩm nội địa và cho phép khách tùy chọn sản phẩm theo nhu cầu thay vì mua sẵn theo mẫu cố định. Đại diện siêu thị cho biết doanh số giỏ quà tự chọn và thực phẩm tươi đóng gói nhỏ tăng khoảng 18-20% so với cùng kỳ, cho thấy người tiêu dùng ưu tiên tính linh hoạt và hạn chế lãng phí. Ngoài ra, Co.opmart còn triển khai chương trình đổi túi nilon sang túi tái sử dụng với ưu đãi trực tiếp tại quầy thanh toán, thu hút khá đông khách hàng tham gia trong những ngày cận Tết.

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm tiện lợi tại khu vực trưng bày hàng Tết của siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Không chỉ tại các siêu thị lớn, nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm và đặc sản địa phương cũng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Chị Lê Thị Hồng, chủ cửa hàng thực phẩm sạch tại phường Hạc Thành cho biết, khách hàng năm nay hỏi kỹ hơn về chứng nhận sản phẩm và quy trình sản xuất. “Nhiều người ưu tiên thực phẩm ít chế biến, nông sản địa phương và hàng đóng gói nhỏ. Họ mua vừa đủ dùng thay vì tích trữ số lượng lớn như trước”, chị Hồng chia sẻ.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Nguyễn Thu Trang, nhân viên văn phòng tại phường Quang Trung cho biết thói quen mua sắm của gia đình chị đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây. Thay vì tích trữ nhiều thực phẩm như trước, chị lựa chọn mua theo từng đợt nhỏ, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp nhu cầu thực tế.

“Trước đây cứ nghĩ mua nhiều là tiết kiệm, nhưng nhiều khi lại lãng phí. Giờ mình chú ý hơn đến chất lượng, hạn sử dụng và cả yếu tố môi trường, ví dụ chọn sản phẩm ít bao bì nhựa hoặc mang túi cá nhân khi đi siêu thị. Tết vẫn là dịp mua sắm lớn, nhưng quan trọng là tiêu dùng hợp lý để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe cho gia đình”, chị Trang chia sẻ.

Theo cơ quan quản lý, nguồn cung hàng hóa dịp Tết năm nay khá dồi dào. Các doanh nghiệp phân phối lớn đã chủ động dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20-30% so với tháng thường, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu. Song song với đó, các chương trình kết nối cung cầu, đưa nông sản địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại được đẩy mạnh, góp phần bình ổn giá và nâng cao giá trị sản phẩm nội tỉnh.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường giáp Tết vẫn đối mặt với một số thách thức như chi phí đầu vào tăng, áp lực cạnh tranh giữa các kênh bán lẻ và xu hướng người dân thận trọng hơn trong chi tiêu. Tuy nhiên, chính những thay đổi trong hành vi tiêu dùng - từ việc ưu tiên sản phẩm an toàn, mua sắm có kế hoạch đến quan tâm yếu tố môi trường - đang tạo động lực để doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng lâu dài và bền vững hơn.

Khách hàng cân nhắc, so sánh các mặt hàng thực phẩm bảo quản lạnh tại siêu thị GO! Thanh Hóa trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cận Tết.

Có thể thấy, cao điểm mua sắm cuối năm không chỉ phản ánh sức nóng của thị trường mà còn cho thấy sự chuyển mình trong nhận thức tiêu dùng. Từ hệ thống bán lẻ hiện đại đến các cửa hàng nhỏ lẻ và từng người dân, xu hướng tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm và thân thiện môi trường đang dần hình thành. Đây chính là nền tảng quan trọng để thị trường Thanh Hóa bước sang năm mới với kỳ vọng tăng trưởng ổn định, minh bạch và bền vững hơn.

Chi Phạm