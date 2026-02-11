Hyundai, Kia và BMW triệu hồi gần 180.000 xe do lỗi phần mềm

Hotline: 0822.173.636   |

Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/2, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết các hãng sản xuất ôtô Hyundai Motor Co., Kia Corp. và BMW Korea sẽ tự nguyện triệu hồi tổng cộng 179.880 phương tiện thuộc 51 mẫu xe do các lỗi sản xuất liên quan đến phần mềm.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe của tập đoàn sản xuất ôtô Hàn Quốc Hyundai Motor. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo bộ trên, Hyundai Motor sẽ triệu hồi 36.603 xe Porter II Electric do lỗi phần mềm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất phanh.

Hãng này đồng thời triển khai biện pháp khắc phục đối với 39.148 xe thuộc 20 mẫu khác, trong đó có Grandeur và Sonata, liên quan lỗi phần mềm trong hệ thống điều khiển cụm bảng đồng hồ (instrument cluster).

Kia cũng sẽ triệu hồi 25.078 xe điện Bongo III do sự cố phần mềm có thể làm suy giảm hiệu suất phanh và 69.137 chiếc xe thuộc 16 mẫu khác từ ngày 10/2 do lỗi tương tự.

Trong khi đó, BMW Korea sẽ triệu hồi 9.914 xe thuộc 13 mẫu, trong đó có i5 eDrive40, do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển máy nén điều hòa không khí.

Đầu tháng 2, các hãng ôtô ở Hàn Quốc gồm Volvo, Jaguar Land Rover, GS Global và Ford Sales - Service thông báo triệu hồi 55.178 xe thuộc 11 mẫu khác nhau do phát hiện các lỗi kỹ thuật ảnh hưởng an toàn./.

Theo TTXVN

