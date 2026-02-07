Giỏ quà OCOP - Đậm đà vị Tết quê hương

Giỏ quà Tết là món quà không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Nắm bắt xu hướng thị trường, những năm gần đây, các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh đã đưa các sản phẩm vào gói quà phục vụ thị trường tết. Không chỉ đáp ứng các yếu tố, như chất lượng, an toàn, nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã đẹp..., gói quà OCOP còn mang đậm nét văn hóa truyền thống quê hương Thanh Hóa, được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Với 2 sản phẩm OCOP 4 sao là chủ lực, Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Yến Sào Xứ Thanh đã ghép với một số sản phẩm bánh kẹo khác thành giỏ quà sang trọng, lịch sự cho khách hàng làm quà biếu, tặng. Dịp tết này, công ty đưa ra thị trường khoảng trên 600 giỏ quà.

Rất nhiều sản phẩm OCOP mang đặc trưng cho các vùng miền trong tỉnh đều được các chủ thể đầu tư đưa vào các túi, hộp thành gói quà tặng cho khách hàng. Cùng với việc kết hợp hài hòa các sản phẩm OCOP đặc sắc, mỗi giỏ quà đều được thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Giá mỗi giỏ quà dao động từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng, tùy nhu cầu thị hiếu khách hàng.

Nem chua là đặc sản đặc trưng cho quê hương Thanh Hóa. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 20 thương hiệu nem chua đã đạt chuẩn OCOP. Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, các chủ thể OCOP đã đầu tư nhiều hộp quà kiểu dáng khác nhau cho khách hàng.

Lũy kế đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 661 sản phẩm OCOP (gồm 2 sản phẩm OCOP 5 sao, 59 sản phẩm OCOP 4 sao và 600 sản phẩm OCOP 3 sao). Trong đó, nhóm thực phẩm có 521 sản phẩm, nhóm đồ uống có 47 sản phẩm, còn lại là dược liệu và thủ công mỹ nghệ.

Giỏ quà OCOP không chỉ được khách hàng ưa chuộng dùng làm quà biếu, tặng người thân, bạn bè bởi chất lượng mà còn vì mang đặc trưng nổi bật của nhiều địa phương xứ Thanh.

Sản phẩm “mật ong Hương Rừng đất Cẩm” của HTX dịch vụ và thương mại ong mật Cẩm Thủy đạt chuẩn OCOP 3 sao

Việc đưa các sản phẩm OCOP đặc trưng vào giỏ quà Tết không chỉ giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị trường; mà còn góp phần xây dựng và nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP Thanh Hóa. Đây chính là một hướng đi hiệu quả để thương mại hóa sản phẩm, gia tăng giá trị kinh tế và khẳng định vị thế trên thị trường.

Hương Hạnh