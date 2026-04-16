Chống hàng giả “núp bóng” thương hiệu lớn

Tình trạng hàng giả, hàng nhái “núp bóng” các thương hiệu lớn vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tại Thanh Hóa, các vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ thời gian gần đây không chỉ gia tăng về số lượng mà còn có xu hướng mở rộng quy mô, tổ chức bài bản.

Đội QLTT số 1 phối hợp với lực lượng công an phát hiện hơn 3.000 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Đông Quang. Ảnh: Bách Nguyên

Ngày 2/12/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra cơ sở của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại An Phát tại xã Thọ Lập. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Adidas, gồm hơn 7.000 đôi dép các loại. Qua xác minh ban đầu, số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ An Phát, có địa chỉ tại xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa sản xuất.

Đáng chú ý, tại đây, nhiều loại máy móc thiết bị, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả cũng được phát hiện gồm: 12 khuôn mẫu; 1 máy phun sơn nhãn AIR RECEIVER 60; 5.500 tem mang nhãn hiệu Adidas; 50 bao bì mang nhãn hiệu Adidas; 10 bao hạt nhựa loại 25kg/bao. Xét vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, lực lượng QLTT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật liên quan đến Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển có quy mô lớn cũng tiếp tục được các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến đáng lo ngại.

Điển hình, ngày 27/1 hộ kinh doanh Tống Thị Lan - Long Lan (phường Quang Trung) bị xử phạt tổng cộng 105 triệu đồng cho hai hành vi: trưng bày, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng buộc tiêu hủy 230 đôi giày thể thao giả mạo các thương hiệu NIKE, ASICS cùng 650 đôi dép không rõ xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới 157,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/1, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà Giang (phường Đông Quang) cũng bị xử phạt 33,5 triệu đồng với các hành vi tương tự. Tang vật vi phạm gồm hàng nghìn sản phẩm quần áo giả mạo các thương hiệu Adidas, Reebok, Playboy và hàng hóa không rõ nguồn gốc, buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chỉ trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 936 vụ vi phạm trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 104 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 418 tỷ đồng.

Theo lực lượng chức năng, thủ đoạn, hành vi vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi, bởi nếu như trước đây hàng giả thường dễ nhận biết qua chất lượng kém, mẫu mã thô sơ, thì nay nhiều sản phẩm đã được làm giả gần như hoàn chỉnh, từ kiểu dáng, bao bì đến tem nhãn. Thậm chí, các đối tượng còn tổ chức sản xuất với quy trình bài bản, tạo ra sản phẩm có hình thức tương tự hàng chính hãng, gây khó khăn cho việc nhận diện. Đáng chú ý, việc tiêu thụ hàng giả không chỉ diễn ra tại các chợ truyền thống, mà còn phát triển mạnh trên các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội - nơi việc kiểm soát còn nhiều hạn chế. Điều này khiến hàng giả có thể tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn và khó bị phát hiện hơn.

Theo ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng sôi động, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang chuyển biến theo hướng tinh vi, phức tạp hơn, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, khó nhận diện và khó kiểm soát. Để chủ động ứng phó, chi cục sẽ siết chặt quản lý địa bàn, nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trọng tâm là các lĩnh vực nhạy cảm như thương mại điện tử và nhóm hàng tiêu dùng có nhu cầu cao. Công tác kiểm tra, kiểm soát được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng nghiệp vụ, hiện đại hóa quy trình xử lý, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, chi cục sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong phòng, chống hàng giả. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp và người dân chủ động phát hiện, tố giác vi phạm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ thương hiệu chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Bách Nguyên