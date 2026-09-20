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Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ ký MOU về hợp tác Bắc Cực

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Theo các báo cáo, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng hợp tác về khai thác biển và bảo đảm nguồn cung năng lượng tại khu vực Bắc Cực.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ ký MOU về hợp tác Bắc Cực

Theo các báo cáo, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng hợp tác về khai thác biển và bảo đảm nguồn cung năng lượng tại khu vực Bắc Cực.

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Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ ký MOU về hợp tác Bắc Cực

Tờ Yomiuri Shimbun dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao ngày 20/9 cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi dự kiến tiến hành hội đàm tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng này, đồng thời ký thỏa thuận về hợp tác kinh tế và an ninh tại Bắc Cực.

Theo dự thảo thỏa thuận, ba nước cùng nhận thức rằng hợp tác tại Bắc Cực là cần thiết đối với an ninh kinh tế. Ba nước sẽ thúc đẩy tham vấn nhằm mở rộng sản xuất và cung ứng các nguồn năng lượng như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên nằm tại khu vực Bắc Cực. Các bên dự kiến nhất trí thành lập một nhóm công tác tạm gọi là “Quan hệ đối tác ba bên Bắc Cực - Thái Bình Dương” để thảo luận các lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Ngoài ra, ba nước có ý định tìm kiếm sự phối hợp với Hội đồng Bắc Cực, cơ chế tham vấn gồm 8 quốc gia thành viên, trong đó có Đan Mạch và Na Uy, những nước có quyền lãnh thổ và chủ quyền tại Bắc Cực. Động thái này được nhìn nhận là nỗ lực của Mỹ cùng các đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tăng cường an ninh kinh tế thông qua hợp tác khai thác Bắc Cực, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước này với Trung Quốc và Nga về các tuyến hàng hải và nguồn tài nguyên tại Bắc Cực ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, Nhật Bản dự kiến chia sẻ với Hàn Quốc và Mỹ công nghệ tàu phá băng và năng lực quan sát trên biển được tích lũy thông qua việc vận hành tàu nghiên cứu Nam Cực “Shirase” của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Nhật Bản, nước có kế hoạch bắt đầu vận hành tàu nghiên cứu Bắc Cực “Mirai 2” trong năm nay, được cho là muốn tăng cường vị thế trong quá trình khai thác Bắc Băng Dương và xây dựng các chuẩn mực quốc tế thông qua hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ tại khu vực Bắc Cực.

Thanh Vân

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#Bắc cực #Nhật Bản #Hợp tác #Hàn quốc #Đại hội đồng liên hợp quốc #Khai thác #Ngoại trưởng #Trung Quốc #Cung #Bảo đảm

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