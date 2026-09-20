Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự Đại hội đồng LHQ, dự kiến gặp Tổng thống Trump

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thăm Mỹ từ ngày 20-23/9 để tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81 tại New York. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông dự kiến có các cuộc gặp với lãnh đạo LHQ, Tổng thống Mỹ và lãnh đạo một số quốc gia.

Theo Cơ quan Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/9, Tổng thống Erdogan sẽ có bài phát biểu vào ngày khai mạc Phiên thảo luận chung. Chủ đề của khóa họp năm nay là “Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển đổi: Một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người”.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Erdogan dự kiến gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và lãnh đạo các quốc gia, chính phủ tham dự kỳ họp. Ông cũng sẽ tham dự một số chương trình với đại diện cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ, giới doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ và đại diện các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách.

Theo Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack, Tổng thống Erdogan dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ.

Tổng thống Erdogan và Tổng thống Trump gặp nhau gần đây nhất tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara ngày 7/7. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về chương trình máy bay chiến đấu F-35, động cơ cho máy bay chiến đấu KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ và các biện pháp trừng phạt Ankara theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua Biện pháp trừng phạt (CAATSA).

Mỹ đã áp đặt trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình tiêm kích F-35 năm 2020, sau khi Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Moscow, bất chấp phản đối và cảnh báo từ Washington.

Sau cuộc gặp hồi tháng 7, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang xem xét việc nối lại hoạt động bán máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đánh giá Ankara là đối tác “gần gũi hơn nhiều so với các nước khác”.

Thanh Giang