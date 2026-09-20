Điện Kremlin cho rằng luật trừng phạt mới của Mỹ làm suy yếu nỗ lực hòa bình tại Ukraine

Điện Kremlin ngày 19/9 cho rằng luật trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga và Iran sẽ tác động tiêu cực đến các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, đồng thời ảnh hưởng đến triển vọng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.

Phát biểu với hãng RIA Novosti ngày 19/9 khi được hỏi về ảnh hưởng của đạo luật đối với triển vọng đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine cũng như khả năng tạo ra “đột phá” trong quan hệ Nga-Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Luật trừng phạt mới của Mỹ sẽ làm suy yếu các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine thông qua ngoại giao. Ông Peskov nói: “Rõ ràng, điều này không thể có tác động tích cực”.

Ngày 18/9, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026, cho phép áp đặt các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn đối với Moscow và mức thuế lên tới 100% đối với các nước mua dầu, khí đốt của Nga với khối lượng lớn. Đạo luật được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Dự luật ban đầu đề xuất áp mức thuế 500% đối với các quốc gia mua năng lượng của Nga, song mức tối đa được giảm xuống 100% sau các cuộc đàm phán với Nhà Trắng. Phiên bản được Quốc hội Mỹ thông qua nhắm tới các nước mua dầu và khí đốt của Nga với khối lượng lớn, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ được cho là nằm trong số những nước có thể bị tác động. Đạo luật cũng trao cho Tổng thống Trump quyền quyết định rộng rãi về việc áp dụng các mức thuế, trong đó có khả năng miễn hoặc đình chỉ các biện pháp hạn chế nếu xét thấy phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trước đó, ông Peskov mô tả dự luật là một “hành động không thân thiện”, cho rằng biện pháp này sẽ “làm phức tạp các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine”.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng đạo luật là một “sai lầm lớn” đối với chương trình “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Tổng thống Trump. Cơ quan này lập luận rằng việc hạn chế thương mại năng lượng với Nga trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông sụt giảm mạnh có thể đẩy giá nhiên liệu tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đại sứ quán Nga cũng cảnh báo việc đối đầu với Nga và Trung Quốc sẽ là một “tình huống cả hai bên đều thua”, chỉ mang lại lợi ích cho “những thế lực hiếu chiến xuyên Đại Tây Dương”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng lên án luật mới, khẳng định Trung Quốc “tiến hành hợp tác kinh tế và thương mại với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi” và hoạt động thương mại của Trung Quốc không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào.

Thanh Vân