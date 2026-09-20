Cựu Tổng thống Chile Bachelet rút khỏi cuộc đua trở thành Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Cựu Tổng thống Chile, đồng thời là cựu Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (giai đoạn 2018-2022), bà Michelle Bachelet, thông báo rút khỏi ứng cử vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp theo.

Bà Bachelet nói trong một video đăng trên Instagram: “Hôm nay, tôi thông báo quyết định không tiếp tục ứng cử vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc”.

Bà Bachelet cảm ơn Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vì đã đề cử và ủng hộ bà.

Bà Bachelet nói: “Tôi không hối tiếc khi đã nhận lời thực hiện thử thách lớn này. Chúng tôi đã góp phần đưa lên chương trình nghị sự toàn cầu quan điểm rằng Tổng Thư ký tiếp theo nên là một phụ nữ đến từ Mỹ Latinh, một người thực sự độc lập, trung thành với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và sẵn sàng kiên quyết bảo vệ những nguyên tắc đó trước tất cả các quốc gia, bất kể quy mô và sức mạnh”.

Liên hợp quốc sẽ bắt đầu lựa chọn Tổng Thư ký tiếp theo vào ngày 24/7 và quá trình lựa chọn sẽ kết thúc ngay khi một ứng cử viên nhận được 9 phiếu, trong đó có 5 phiếu của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có quyền phủ quyết. Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm Antonio Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2026.

Hiện danh sách các ứng cử viên chính thức gồm Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi; cựu Tổng thống Senegal Macky Sall; Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan; cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Maria Fernanda Espinosa; cựu Đặc phái viên của Guyana tại Liên hợp quốc Carolyn Rodrigues-Birkett; và cựu Đại sứ Ecuador tại Mỹ và Pháp Ivonne A-Baki.

Vào ngày 18 tháng 9, Hội đồng Bảo an đã tổ chức vòng bỏ phiếu thăm dò thứ ba. Cuộc bỏ phiếu thăm dò được tiến hành kín, chỉ có các thành viên Hội đồng Bảo an tham dự, và kết quả không được ghi nhận chính thức hoặc công bố cho công chúng. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ rằng bà Rebeca Grynspan đã nhận được 9 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thăm dò thứ ba, dẫn trước sít sao so với 8 ứng cử viên khác.

Thanh Vân