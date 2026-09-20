Tướng Đức đảm nhận vị trí quân sự cao nhất NATO

Tướng Carsten Breuer, Tổng thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr), ngày 19/9 được bầu làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO, cơ quan quân sự cấp cao nhất của liên minh.

Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Italy Giuseppe Cavo Dragone, cho biết các tư lệnh quốc phòng của 32 nước thành viên đã bỏ phiếu lựa chọn Tướng Breuer tại cuộc họp ở Copenhagen, Đan Mạch.

Ông Breuer dự kiến nhậm chức vào tháng 7/2027, kế nhiệm Đô đốc Cavo Dragone, người giữ cương vị này từ tháng 1/2025.

Ông Cavo Dragone cho hay: “Khả năng phán đoán chiến lược, sự am hiểu sâu sắc về liên minh và kinh nghiệm lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Đức của ông sẽ phục vụ NATO rất tốt”.

Theo vị đô đốc Italy, các tư lệnh quốc phòng NATO đã đặt niềm tin vào Tướng Breuer trong bối cảnh an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương đối mặt nhiều thách thức.

Ủy ban Quân sự là cơ quan quân sự cấp cao nhất của NATO, có nhiệm vụ tư vấn về các vấn đề quân sự cho lãnh đạo chính trị của liên minh. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO là cố vấn quân sự chính cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa giới lãnh đạo chính trị và bộ máy chỉ huy quân sự của liên minh.

Tướng Breuer sẽ đảm nhận cương vị mới trong bối cảnh NATO tiếp tục điều chỉnh chiến lược quốc phòng và phân bổ trách nhiệm giữa các thành viên. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận vai trò lớn hơn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Nhiều nước châu Âu đã tăng ngân sách quốc phòng trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cũng đẩy mạnh đầu tư quân sự và đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên hơn 200 tỷ euro vào năm 2030.

Tướng Breuer, 61 tuổi, gia nhập Bundeswehr năm 1984 trong một đơn vị phòng không. Ông từng theo học tại Trường Chỉ huy và Tham mưu Lục quân Mỹ ở Fort Leavenworth, bang Kansas, và phục vụ trong Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO tại Afghanistan năm 2014. Trong đại dịch Covid-19, ông từng đứng đầu nhóm xử lý khủng hoảng của chính phủ Đức trong giai đoạn 2021-2022. Sau đó, ông trở thành sĩ quan quân sự cấp cao nhất của Đức.

Theo kế hoạch, Trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh Lục quân Đức, sẽ kế nhiệm Tướng Breuer tại Bundeswehr trước cuối năm 2026.

Thu Uyên