Chính quyền Mỹ công bố kế hoạch ứng phó nguy cơ đóng cửa

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu công bố chi tiết các kế hoạch về việc tạm dừng những dịch vụ nào nếu chính phủ liên bang phải đóng cửa trong tuần này. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cho biết có thể phải cho nghỉ việc tạm thời 41% nhân sự.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: Reuters.

Nguy cơ về việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã gần như hiện hữu ngay sau khi các lãnh đạo Quốc hội Mỹ thuộc cả hai đảng đã rời cuộc họp với Tổng thống Donald Trump mà không đạt được thỏa hiệp nào. Tuy nhiên khác với các lần trước, nguy cơ đóng cửa chính phủ lần này được cho là đặc biệt nghiêm trọng do Nhà Trắng đe dọa tiến hành sa thải hàng loạt, tận dụng tình trạng thiếu ngân sách để cắt giảm bộ máy liên bang.

Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) ra thông báo khẳng định: trong khi việc đào tạo và tuyển dụng mới bị đình chỉ, thì các nhân viên phụ trách sa thải vẫn tiếp tục làm việc. Ngoài ra, công chức bị tạm nghỉ việc vẫn được phép dùng máy tính công vụ để kiểm tra thông báo sa thải qua email. Thượng nghị sĩ Gary Peters, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Thượng viện giám sát hoạt động đóng cửa, cảnh báo: “Kế hoạch này có nguy cơ gây tổn hại lâu dài đến đất nước và an toàn của người dân Mỹ khi sa thải hàng loạt các công chức phi chính trị, giàu kinh nghiệm, thậm chí có thể làm tê liệt một số cơ quan chính phủ.”

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: AP.

Quốc hội - hiện do phe Cộng hòa kiểm soát cả hai viện vẫn chưa đạt được thỏa thuận với phe Dân chủ về dự luật chi tiêu ngắn hạn trước thời hạn chót ngày 1/10. Bộ Lao động và Bộ Thương mại Mỹ cảnh báo nhiều hoạt động thống kê sẽ bị đình chỉ. Trong số này có báo cáo việc làm tháng 9, dữ liệu chi tiêu xây dựng, cũng như số liệu thương mại quốc tế. Cục Thống kê Lao động sẽ phải ngừng hầu hết hoạt động, trong khi Cục Điều tra Dân số và Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại cũng tạm ngưng phần lớn dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc báo cáo việc làm - dự kiến công bố vào thứ Sáu cùng nhiều báo cáo quan trọng khác như đơn hàng công nghiệp, thương mại hàng hóa và dịch vụ tháng 8, thậm chí cả ước tính GDP quý III (30/10) đều có thể bị trì hoãn.

Trong khi đó, thị trường tài chính ngày đầu tuần vẫn khá bình thản trước nguy cơ chính phủ đóng cửa. Chứng khoán Phố Wall tăng điểm nhẹ, giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục - hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong 14 năm, giá dầu giảm do dự báo OPEC+ sẽ tiếp tục nâng sản lượng, đồng USD trượt nhẹ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion