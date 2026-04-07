Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ

Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ./.

Theo TTXVN