Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Cử tri 3 xã kiến nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông Thời sự 12:48 06/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 6, cử tri các xã Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, đầu tư nâng cấp một số đoạn, tuyến giao thông qua địa bàn, phục vụ phát triển kinh...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra tại các xã Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh Thời sự 12:32 06/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/6, tiếp tục chương trình công tác tại các xã miền núi, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thăm, kiểm tra hoạt động tại một số cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế ở các xã Quan Sơn, Tam...