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Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

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Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026.

Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026.

Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thăm chính thức việt nam #Tương lai #Asean #Lào #Nhân dân #Dân chủ #Thủ tướng chính phủ #lê minh hưng #xã hội

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