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Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Từ sau Đại hội VIII đến nay, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân. Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người nông dân trong giai đoạn mới.

Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Từ sau Đại hội VIII đến nay, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân. Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người nông dân trong giai đoạn mới.

Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Mai Huyền

Từ khóa:

#Hội Nông dân Việt Nam #Xây dựng nông thôn mới #Phát triển nông nghiệp #phương thức hoạt động #phong trào nông dân #Trung tâm #nâng cao đời sống #Đại hội #kết quả nổi bật #không ngừng

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