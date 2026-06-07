Một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú và Hợp Tiến Thời sự 15:32 08/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 13 gồm các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn...

Kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 6 xã Thời sự 14:19 08/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/6, Đoàn kiểm tra số 1021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và một số...