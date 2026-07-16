Chính phủ mới của Colombia đảo chiều chính sách ngoại giao với Israel

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Chính phủ mới của Colombia do Tổng thống đắc cử Abelardo de la Espriella lãnh đạo sẽ khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao và kinh tế với Israel ngay sau khi nhậm chức vào ngày 7/8 tới, đánh dấu bước đảo chiều lớn trong chính sách đối ngoại sau hơn hai năm quan hệ song phương rơi vào căng thẳng.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar (phải) gặp Ngoại trưởng được chỉ định của Colombia Omar Bula Escobar tại Washington (Mỹ). Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel.

Thông tin trên được Ngoại trưởng Israel Gideon Saar công bố ngày 16/7 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng được chỉ định của Colombia Omar Bula tại thủ đô Washington (Mỹ).

Theo Bộ Ngoại giao Israel, hai bên đã thống nhất một “lộ trình chi tiết” nhằm nhanh chóng bình thường hóa quan hệ song phương. Theo đó, Colombia sẽ bổ nhiệm lại Đại sứ tại Israel, đồng thời chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Hai nước cũng sẽ khởi động các thủ tục nhằm tiến tới miễn thị thực du lịch cho công dân của nhau.

Ngoại trưởng Saar cho biết việc khôi phục quan hệ sẽ có hiệu lực ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Abelardo de la Espriella. Hai bên cũng sẽ sớm bổ nhiệm lại đại sứ, sau khi các nhà ngoại giao được triệu hồi vào tháng 6/2024.

Nếu được triển khai, Colombia sẽ trở thành một trong số ít quốc gia đặt Đại sứ quán tại Jerusalem, trong khi phần lớn các nước hiện vẫn duy trì cơ quan đại diện ngoại giao tại Tel Aviv do quy chế của Jerusalem vẫn là vấn đề còn tranh chấp giữa Israel và Palestine.

Israel tuyên bố mở Đại sứ quán ở Jerusalem. Ảnh: Aa.

Quan hệ giữa Colombia và Israel bắt đầu xấu đi sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Khi đó, Tổng thống Colombia sắp mãn nhiệm Gustavo Petro đã triệu hồi Đại sứ Colombia tại Israel và nhiều lần cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành “hành động diệt chủng” tại Gaza, cáo buộc mà phía Israel bác bỏ.

Đến tháng 5/2024, ông Petro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel và sau đó chỉ đạo mở Đại sứ quán Colombia tại thành phố Ramallah, trụ sở của Chính quyền Palestine ở Bờ Tây.

Quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng trong năm 2025 khi Israel áp dụng quy định thị thực đối với công dân Colombia. Đáp lại, Colombia cũng yêu cầu công dân Israel phải xin thị thực nhập cảnh và chấm dứt Hiệp định Thương mại tự do song phương được ký năm 2020.

Theo kế hoạch được phía Israel công bố, việc bình thường hóa quan hệ sẽ kéo theo việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế về thị thực mà hai nước áp dụng trong thời gian qua.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.