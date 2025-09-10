Chính phủ Hàn Quốc vào cuộc đưa công dân bị bắt ở Mỹ về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun dự kiến sẽ sang Washington hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 11/9 để tập trung giải quyết vụ việc hàng trăm người Hàn Quốc bị Mỹ bắt giữ trong chiến dịch trấn áp lao động nhập cư bất hợp pháp tại bang Georgia.

Ngoại trưởng hai nước dự định tiến hành cuộc gặp vào buổi sáng trong khi những công dân Hàn Quốc bị bắt giữ đang chuẩn bị cho việc rời Mỹ về nước trên chuyến bay thuê bao theo hình thức “tự nguyện rời đi” thay vì bị trục xuất.

Tại cuộc hội đàm này, Ngoại trưởng Cho Hyun sẽ yêu cầu Mỹ hợp tác để đảm bảo những người Hàn Quốc bị bắt trong cuộc đột kích sẽ không gặp bất kỳ bất lợi nào, kể cả những hạn chế tiềm ẩn đối với việc nhập cảnh vào Mỹ trong tương lai.

Phía Hàn Quốc sẽ nhấn mạnh việc chính phủ Mỹ cần xem xét tạo ra thị thực lao động mới hoặc phân bổ hạn ngạch thị thực cho lao động Hàn Quốc có tay nghề cao để đảm bảo các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Mỹ một cách ổn định.

Tổng cộng có 475 người, trong đó có 300 người Hàn Quốc, đã bị bắt trong cuộc đột kích của lực lượng an ninh Mỹ ngày 4/9 vào một công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của một liên doanh giữa Tập đoàn ôtô Hyundai và LG Energy Solution tại Bryan bang Georgia.

Nhà chức trách đã công bố video và thông tin cho biết các công dân Hàn Quốc bị phát hiện đang làm việc bất hợp pháp tại Mỹ, bao gồm cả những người có thị thực ngắn hạn không được phép làm việc.

Chính phủ Hàn Quốc đã vào cuộc nhanh chóng để giải quyết vụ các công dân bị bắt giữ tại Mỹ.

Hãng hàng không Korean Air dự kiến sẽ điều một chiếc máy bay thuê chuyến B747-8i từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (bang Georgia), sớm nhất trong sáng 11/9 (giờ Seoul) để đón các công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ về nước.

Chuyến bay này có tổng cộng 368 chỗ ngồi, đủ để chở hơn 300 người Hàn Quốc bị tạm giữ trở về cùng một lúc.

Các công dân Hàn Quốc được thả sẽ di chuyển bằng xe buýt khoảng 4,5 giờ (428km) từ trung tâm tạm giữ của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Folkston, phía Nam Georgia, đến sân bay Atlanta trước khi lên máy bay thuê bao để về nước./.

Theo TTXVN