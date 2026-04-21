Chiếu miễn phí nhiều phim điện ảnh nhân các dịp kỷ niệm tháng Tư, tháng Năm

Từ ngày 25/4 tại nhiều địa phương sẽ tổ chức Đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2026. Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) các tỉnh thành trên cả nước cùng các đơn vị khác tổ chức chiếu phim.

“Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối”

Đợt phim là hoạt động văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, có vai trò giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết cùng niềm tự hào và ý chí tự lực.

Tổng cộng sẽ có 11 tác phẩm được chiếu, chủ yếu là phim tài liệu và hoạt hình. Các tác phẩm vinh danh những tiếng nói và câu chuyện thầm lặng nhưng có tác động lớn, làm nên dáng hình đất nước và truyền đi tình yêu, niềm tự hào dân tộc.

Một số phim tài liệu được chiếu gồm “Bác sỹ ở đảo xa,” “Cựu binh phố cổ,” “Giấy dó cuộc hành trình trở về” ... Bên cạnh đó là phim hoạt hình như “Lời hứa Điện Biên,” “Vầng sáng ấm áp” hay “Những viên bi sắc màu” ...

Đáng chú ý có “Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối” là phim truyện duy nhất. Phim được chọn chiếu khai mạc trong đợt phim, có sự tham gia của diễn viên, giao lưu đoàn phim với khán giả.

Ra mắt năm 2025 đúng hai dịp kỷ niệm lớn (50 năm Thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), “Địa đạo” khắc họa cuộc chiến đấu và sinh tồn dưới lòng đất của một nhóm du kích địa phương, trong bối cảnh chiến dịch dội bom ác liệt của quân đội Mỹ - Cedar Falls - năm 1967.

Sau khi ra mắt, phim gây ấn tượng với khán giả trong nước, đạt thành công doanh thu hơn 172 tỷ đồng. Phim nhiều lần được chiếu trong các đợt phim kỷ niệm quan trọng trước đó và thắng loạt giải tại Liên hoan Phim Việt Nam năm 2025.

Riêng tại Quảng Ninh, đợt phim được kết hợp tổ chức với Tuần phim Quảng Ninh chào Hè. Sự kiện khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 25/4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động mở đầu Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào Hè năm 2026./.

Theo TTXVN