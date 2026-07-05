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Chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa nhặt được 75 triệu đồng trả lại người mất

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động vừa nhặt được túi xách bên trong có 75 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và đã kịp thời trả lại cho người đánh rơi.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa nhặt được 75 triệu đồng trả lại người mất

Chiều 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động vừa nhặt được túi xách bên trong có 75 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và đã kịp thời trả lại cho người đánh rơi.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa nhặt được 75 triệu đồng trả lại người mất

Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Đông Quang, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản và số tiền 75 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thùy.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5/7, trong quá trình di chuyển, hạ sĩ Nguyễn Trường Sơn (hiện là cán bộ, chiến sĩ Đội Bảo vệ mục tiêu Tỉnh ủy, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa) nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và 75 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đã liên hệ với Công an phường Đông Quang để phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu theo quy định.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Quang khẩn trương xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc túi là chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1991), trú tại phường Đông Quang. Theo chị Thùy, số tiền bị đánh rơi có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình. Sau khi phát hiện mất tài sản, chị cùng người thân đã tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Đông Quang, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản và số tiền 75 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thùy.

Nhận lại đầy đủ tài sản, chị Thùy cùng gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Trường Sơn cùng cán bộ Công an phường Đông Quang vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)

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#Phường Đông Quang #Công an Thanh Hóa #Cảnh sát cơ động #công an tỉnh Thanh Hóa #chiến sĩ #Trường sơn #Thân #Túi xách #Tài sản #Phục vụ nhân dân

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