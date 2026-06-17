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Chiến lược và mục tiêu hội nhập quốc tế

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Sự ra đời Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới. Quan điểm xuyên suốt của nghị quyết là: Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể sáng tạo.

Chiến lược và mục tiêu hội nhập quốc tế

Sự ra đời Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới. Quan điểm xuyên suốt của nghị quyết là: Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể sáng tạo.

Chiến lược và mục tiêu hội nhập quốc tế

Chiến lược và mục tiêu hội nhập quốc tế

Chiến lược và mục tiêu hội nhập quốc tế

Mai Huyền

Từ khóa:

#Hội nhập quốc tế #Chiến lược #Nghị quyết #Mục tiêu #Doanh nghiệp #Trung tâm #Sự nghiệp #Việt nam #Lãnh đạo #Toàn dân

Chủ đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

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