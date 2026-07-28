Ủy ban Châu Âu tiếp tục đưa ra 37 khuyến nghị về chống khai thác IUU

Sáng 28/7, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, chủ trì phiên họp trực tuyến kết hợp trực tiếp Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ngành thành viên.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 (từ ngày 9 đến 19/3/2026), Ủy ban Châu Âu (EC) tiếp tục ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Tuy nhiên, EC vẫn đưa ra 37 khuyến nghị thuộc 5 nhóm vấn đề gồm: hoàn thiện khung pháp lý; quản lý đội tàu; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát (MCS); nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đáng chú ý, trọng tâm khuyến nghị lần này chuyển sang nâng cao hiệu quả giám sát, thực thi pháp luật và truy xuất nguồn gốc nhằm ngăn chặn sản phẩm khai thác IUU tham gia chuỗi chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục như chưa xử lý dứt điểm tàu cá mất kết nối VMS, vẫn còn tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, dữ liệu nghề cá chưa kết nối đồng bộ, hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh chụp màn hình)

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, tiếp thu đầy đủ các khuyến nghị của EC, làm cơ sở triển khai các giải pháp trọng tâm đến ngày 30/8/2026. Đồng thời, các bộ, ngành và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức các đợt cao điểm chống khai thác IUU, huy động tối đa nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; bảo đảm 100% tàu thực hiện khai báo, xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc điện tử trên hệ thống eCDT. Hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), cập nhật đầy đủ dữ liệu trên VNFishbase; xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, các vi phạm mới phải được xử lý trong thời hạn 60 ngày.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, duy trì trực ban 24/24 giờ, khai thác hiệu quả hệ thống VMS để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các nước liên quan xử lý các vụ việc tàu cá, ngư dân bị bắt giữ; các thành viên Tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo sau cuộc họp trực tuyến.

Chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương trong tỉnh phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm 36 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS); đồng thời xử lý nghiêm 7 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương, đồn biên phòng thông báo, hướng dẫn chủ tàu hoàn thành gia hạn đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác trước ngày 31/7/2026.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển, cửa lạch, bãi ngang và cảng cá; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn thường xuyên theo dõi hệ thống VMS để kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường, nghi vấn gửi thiết bị giám sát, phối hợp với cơ quan công an, biên phòng và kiểm ngư kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra của Trung ương và đoàn thanh tra của EC dự kiến làm việc trong tháng 9/2026; bảo đảm hồ sơ được lưu trữ khoa học, dễ truy xuất, cung cấp thông tin kịp thời, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Lê Hợi