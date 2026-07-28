Giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại xã Thọ Bình

Sáng 28/7, Đoàn giám sát số 174 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại xã Thọ Bình.

Đoàn giám sát kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại xã Thọ Bình.

Đoàn đã khảo sát tại Chi bộ thôn Lọc Trạch - là nơi cư trú của Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Chung và Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã - là nơi đồng chí công tác, sinh hoạt Đảng.

Theo báo cáo, thời gian qua xã Thọ Bình đã tổ chức thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Việc phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia bàn bạc, góp ý, giám sát các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh được thực hiện nghiêm túc, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Chung đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; chỉ đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Thọ Bình Hoàng Văn Chung làm rõ một số vấn đề tại buổi giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế như: Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên một số nội dung còn mang tính hình thức; năng lực, kỹ năng của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; việc nắm bắt, xử lý thông tin, kiến nghị của Nhân dân có lúc chưa kịp thời...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Thọ Bình đạt được trong thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở; nâng cao kỹ năng dân vận, đối thoại, tiếp công dân và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo thực hiện đầy đủ, thực chất các nội dung công khai, lấy ý kiến, để Nhân dân tham gia quyết định, kiểm tra, giám sát theo quy định. Quan tâm bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Phan Nga