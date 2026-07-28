Lấy và bàn giao mẫu hài cốt 70 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Nằm trong chuỗi hoạt động của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sáng 28/7, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Xuân, Xuân Thành và Xuân Lập.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Xuân.

Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Xuân, Xuân Thành và Xuân Lập là nơi yên nghỉ của 441 liệt sĩ, trong đó 70 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin sẽ được lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đợt này.

Theo kế hoạch, đợt lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt tại 3 nghĩa trang liệt sĩ diễn ra từ ngày 28 đến 31/7, với chỉ tiêu hoàn thành lấy và bàn giao mẫu hài cốt của tất cả phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Sau khi hoàn thành lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng.

Công tác lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn từ việc tiến hành rà soát, đối chiếu sơ đồ, vị trí phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin đến khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, đóng gói, niêm phong, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Việc lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoàng Lan