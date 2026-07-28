Công đoàn phường Quảng Phú tọa đàm kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 28/7, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức toạ đàm kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt 97 năm xây dựng và phát triển.

Trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ); không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống của Công đoàn Việt Nam, thời gian qua Công đoàn phường Quảng Phú đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các chương trình chăm lo về cơ sở, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm.

Công đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai Tháng Công nhân, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”; phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, ngày 25/7 Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với UBND phường và Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam tổ chức hội nghị “Lắng nghe đoàn viên, NLĐ”, tạo diễn đàn để đoàn viên, NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức công đoàn.

Nhân dịp này, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn phường Quảng Phú đã trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo từ Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thanh Hóa.

Thanh Huê