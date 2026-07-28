Nhiều ý kiến đóng góp vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thống nhất bỏ khung hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, nhiều ý kiến đề nghị dự thảo luật cần áp dụng hình phạt tù chung thân nhưng không xét giảm hạn tù đối với tội phạm về ma túy có tính chất côn đồ, hung hãn.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội thảo.

Sáng 28/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, lãnh đạo Công an tỉnh đã trình bày dự thảo hai dự án luật và một nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trịnh Văn Giang phát biểu tại hội thảo.

Đây là những dự án luật, nghị quyết có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp, sâu sắc đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, quyền con người, quyền công dân và môi trường phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành các luật, nghị quyết. Hầu hết ý kiến đánh giá cao tính phù hợp của nhiều quy định được sửa đổi, nhất là việc dự thảo luật bỏ khung hình phạt tử hình đối với 6 tội danh; mở rộng hành vi được loại trừ, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số lĩnh vực liên quan đến kinh tế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; bổ sung một số tội danh liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng, môi trường, trật tự công cộng, quản lý kinh tế; bổ sung các hành vi cấu thành tội phạm...

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Từ quá trình hoạt động thực tiễn, nhiều đại biểu đã đi sâu phân tích những điểm mới, chính sách nổi bật của các dự thảo luật, cũng như khả năng áp dụng vào đời sống xã hội để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của luật.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa đánh giá cao việc Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, cũng như các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm, mang tính thực tiễn cao của các đại biểu tại hội thảo.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, lấy ý kiến đối với các dự án luật. Qua đó đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh cũng như đất nước trong giai đoạn mới.

Đỗ Đức