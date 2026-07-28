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Bảo đảm an toàn các trọng điểm đê xung yếu trong mùa mưa lũ

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/7, làm việc với các xã Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu.

Bảo đảm an toàn các trọng điểm đê xung yếu trong mùa mưa lũ

Sáng 28/7, làm việc với các xã Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu.

Bảo đảm an toàn các trọng điểm đê xung yếu trong mùa mưa lũ

Đoàn công tác khảo sát tại trọng điểm đê xung yếu, đê hữu sông Chu tại xã Thọ Xuân.

Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát trọng điểm đê xung yếu tại đê hữu sông Chu, kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại xã Thọ Xuân; kiểm tra phương án đảm bảo an toàn trọng điểm kè Thượng Vôi, đê hữu sông Chu tại xã Xuân Hoà.

Bảo đảm an toàn các trọng điểm đê xung yếu trong mùa mưa lũ

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư phòng chống thiên tai tại xã Thọ Lập.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị, đối với khu vực có những tuyến đê, kè, cống xung yếu, các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm.

Ngoài việc xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, cần phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Bảo đảm an toàn các trọng điểm đê xung yếu trong mùa mưa lũ

Đoàn công tác kiểm tra trọng điểm xung yếu kè Thượng Vôi, đê hữu sông Chu tại xã Xuân Hòa.

Đồng thời, xây dựng phương án sơ tán người dân sinh sống ngoài đê theo từng cấp độ thiên tai, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, rà soát cụ thể từng hộ dân, chuẩn bị đầy đủ địa điểm sơ tán và các điều kiện hậu cần, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đình Hà

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#bảo đảm an toàn #Phương án #Phòng chống thiên tai #xã Thọ Xuân #Xuân Lập #Sơn Thọ #Ứng phó #Địa phương #đê điều #xây dựng

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